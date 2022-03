Linux Mint Debian 5 (LMDE) 5 viene rilasciato qui con Debian 11 “Bullseye”

Linux Mint con Debian ha sempre offerto un’entusiasmante versione da aspettarsi.

Nel caso non lo sapessi, LMDE dovrebbe funzionare come sostituto nel caso in cui Ubuntu scompaia. Quindi, che tu ami o odi Ubuntu di regola, hai un’alternativa impressionante senza compromettere la tua esperienza con Linux Mint sul tuo desktop.

Con l’ultima versione di LMDE 5 “Elsie”, il team di Linux Mint ha incluso tutte le cose buone che sono state introdotte in Linux Mint. Aggiornamento Linux Mint 20.3.1 E il Debian 11 “Occhio di bue” come sua base.

Consentitemi di evidenziare i dettagli di base del nuovo aggiornamento.

Linux Mint Debian Edition 5 “Elsie”: cosa c’è di nuovo?

Come puoi immaginare, Linux Mint Debian Edition 5 viene precaricato con Cinnamon come desktop e sembra proprio come l’offerta di base di Linux Mint con Ubuntu come base.

Cannella 5.2.7

A differenza della versione principale di Linux Mint, non hai l’opzione di altri ambienti desktop.

Quindi, avrai un desktop Cinnamon pronto per l’uso con LMDE 5. L’ultima versione di Cinnamon include molti miglioramenti per offrirti una buona esperienza utente.

Il supporto a 32 bit esiste ancora

Se stai cercando Distribuzioni Linux che supportano i sistemi a 32 bitLMDE 5 è un’altra opzione che puoi scegliere.

Sebbene possa essere irrilevante per la maggior parte degli utenti desktop moderni, è comunque necessario che le distribuzioni Linux supportino i sistemi a 32 bit.

Ed è positivo che la versione Debian di Linux Mint includa ancora il supporto per essa.

Kernel Linux 5.10 LTS

Aggiornamento del kernel Linux 5.10.2 Potrebbe non essere l’ultima versione di LTS, ma dovrebbe essere ottima per la maggior parte delle configurazioni hardware (a meno che tu non abbia un Intel/AMD più nuovo e migliore).

Linux Mint 20.3 Miglioramenti

Con LMDE 5, il team di Linux Mint ha fatto del proprio meglio per aggiungere tutti i miglioramenti Introdotto in Linux Mint 20.3sul nuovo database Debian.

Puoi vedere la disponibilità di nuovi sfondi per sfondi e ottenere le ultime aggiunte di app come “Thingy” o “Library” per la gestione dei documenti.

Oltre alle funzionalità, puoi anche sperimentare lo stesso aggiornamento visivo del tema con bordi arrotondati e lievi modifiche al colore del tema.

Scarica LMDE 5

Prima di procedere con l’installazione, potresti voler esaminare un file Note di rilascio ufficiali Per scoprire alcuni problemi comuni.

È possibile scaricare un file ISO a 64 o 32 bit da sito ufficiale.

Se stai usando i file LMDE 5 Betanon è necessario aggiornare, ma digitare qualche comando, secondo le istruzioni nel file annuncio di rilascio:

apt install network-manager-config-connectivity-debian plymouth-label pipewire plocate apt remove mlocate brltty sudo updatedb