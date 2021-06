Espansione della memoria avviata sui dispositivi Xiaomi

ciao rde tes

un Redmi Note 10 Pro Il 5G ha introdotto una memoria di sistema sufficiente, ma Xiaomi sta espandendo le sue capacità con l’ultimo aggiornamento. Il MIU 12 È già in grado di allocare risorse dalla memoria interna se il sistema ha bisogno di più memoria, quindi per Redmi Note 10 Pro, puoi aggiungere altri 2 GB di memoria predefinita di sistema a 6 e 8 GB di RAM, se necessario. L’aggiornamento è attualmente disponibile per i modelli domestici cinesi (gamma Dimensity 1100 5G), ma arriverà sicuramente presto per le varianti del modello internazionale.



Redmi Note 10 Pro [+]

Non è ancora noto quale effetto ciò avrà sulla vita e sulle condizioni della memoria interna (la versione cinese è UFS 3.1), poiché la memoria flash NAND per la scrittura, lettura e riscrittura continua non è stata inventata, né è chiaro come quanti. 2 GB si aggiungono all’esperienza dell’utente oltre alle routine di gestione della memoria esistenti di MIUI. Al momento, sembra essere più utile squalo nero 4 Applica a soluzione ramdisk, dove la RAM può fungere da memoria di massa quando richiesto.