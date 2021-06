Non archiviare accidentalmente queste cose su Google Drive; L’azienda intraprenderà un’azione di avvertimento | Tecnica

Gli utenti memorizzano tutte le loro informazioni personali in Google Drive. Ma archiviare alcune cose su Google Drive può essere costoso. Tenere queste cose è contro le regole dell’azienda.

Nuova Delhi, 30 giugno: Gli utenti devono prestare attenzione quando utilizzano Google Drive. In caso contrario, l’azienda potrebbe dover affrontare procedure difficili. Questo è stato segnalato da Google. Gli utenti memorizzano tutte le loro informazioni personali in Google Drive. Ma archiviare alcune cose su Google Drive può essere costoso. Tenere queste cose è contro le regole dell’azienda. La società ha chiarito la sua politica per vietare la distribuzione di malware, copyright e pornografia in questo caso.

Non memorizzare queste cose.

Preoccupata per la prevalenza di licenze per software illegale, film o giochi illegali e contenuti pornografici, Google ha preso la questione più seriamente e ha informato gli utenti. La società ha avvertito che verranno intraprese azioni rigorose se si riscontra che qualsiasi contenuto viola questa politica.

Il materiale è stato pubblicato anche su Internet e su una ricerca su Google. Alcune persone che utilizzano Google Drive hanno pubblicato alcuni di questi link nei loro account personali.

Un portavoce di Google ha affermato che la politica di Google Drive è chiara per impedire la distribuzione di malware, copyright e pornografia. “Prendiamo questi problemi sul serio e adotteremo le misure appropriate quando tali problemi nel negozio risultassero incoerenti con le nostre politiche di cattiva condotta”, ha affermato.