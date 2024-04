L'Internet del futuro si avvicina. Questi scienziati hanno raggiunto un risultato storico

Gli scienziati sono riusciti a trasmettere informazioni quantistiche e poi a leggerle per la prima volta. Un passo fondamentale per lo sviluppo del prossimo Internet più veloce e più sicuro.

Anche se siamo ancora lontani dalla fibra ottica al 100% voluta dal governo, il mondo scientifico ci sta lavorando da diversi anni. L'Internet di domani. Sicuramente hai almeno sentito parlare della teoria fisica su cui si basa: Meccanica quantistica. Per riassumere, lo èstudio Comportamento delle molecole a livello atomico E più piccolo. Questi fenomeni osservati possono essere utilizzati per sviluppare cose molto tangibili: una batteria ricaricabile wireless con vita infinita, un buco nero in miniatura sulla Terra, un computer 100 milioni di volte più veloce di qualsiasi altro dispositivo… e quindi una nuova Internet.

E questa rete in futuro lo sarà Più veloce della fibra ottica e più sicuroMentre è consentito Operazioni molto complesse. Potere Migliorare le decisioni finanziarie complessive O Creare molecole Per esempio. Ma prima di arrivare a questo, c’è un grosso problema da risolvere. Nell’Internet quantistica, le informazioni inviate sono anche quantitative e logiche. salvo che Più viaggiano, più dati perdono. Questo è anche il caso adesso, ed è per questo che lo usiamo Ripetitori Che poi legge e amplifica il segnale prima di inviarlo sulla sua strada. Non può essere utilizzato con dati quantistici: Li distruggono. Ma i ricercatori hanno trovato la soluzione.

Gli scienziati stanno facendo un grande passo avanti verso un’Internet quantistica veloce e sicura

L'idea generale è quella di dividere la rete in diversi settori capaci Ricevi informazioni quantistiche, memorizzale e poi rimandale a un altro. Sistema composto da Diversi relè Insomma, con una serie diDispositivi che creano dati E altri che Chiamali per registrarlo. Sulla carta sembra semplice, ma nessuno c'era riuscito prima dei team delle università di Stoccarda e Würzburg, con l'aiuto dell'Imperial College di Londra.

Per prima cosa hanno confermato che l’informazione quantistica circolava in una forma Fotoniil seguace Particelle leggere. Tutti i fotoni contengono… Lunghezza d'onda privato. Da quel momento in poi lo si vedrà facilmenteDà colore alla luce. Quindi gli scienziati hanno creato un sistema contenente due dispositivi che utilizzavano la stessa lunghezza d'onda.

In breve: il primo produce una particella luminosa (dato quantistico) e la trasmette alla seconda, che la immagazzina. Anche un laser può Attiva e disattiva questa memoria su richiesta A Controllo dello stoccaggio e del trasporto. In più, la lunghezza d'onda utilizzata è la stessa delle reti di comunicazione esistenti, il che significa… La trasmissione avviene tramite cavi in ​​fibra ottica Simile a quello che porta Internet a casa tua.

L’Internet quantistica è sempre più vicina, ma c’è ancora molto lavoro da fare

Il dottor Patrick Ledingham, coautore dell'esperimento, riconosce che questo è un importante passo avanti nello sviluppo dell'Internet quantistica. “I membri della comunità quantistica stanno cercando attivamente di stabilire questa connessione già da tempo. Inclusi noi, che abbiamo già provato questo esperimento due volte utilizzando diversi dispositivi di memoria e punti quantici, risalenti a più di cinque anni fa, il che dimostra quanto sia difficile da realizzare.“. non ancora finito.

Dopo ogni grande successo di questo tipo, gli scienziati lavoreranno per migliorarne la composizione. Ad esempio, devono assicurarsi di essere in grado di farlo I fotoni vengono sempre prodotti utilizzando la stessa lunghezza d'onda. Là Durata della conservazione Anche quest'ultimo dovrebbe essere esteso il più possibile, e Ridurre al minimo l'intero sistema. Quindi ci sono ancora molti ostacoli da superare prima di connettersi all’Internet quantistica, ma ciò che questi ricercatori hanno ottenuto rimane in primo luogo un mondo molto incoraggiante.

fonte : imperiale