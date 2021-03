5 modi efficaci per sbarazzarsi dell’alitosi da sotto le ascelle

KOMPAS.com La sudorazione fa bene al corpo perché mantiene stabile la temperatura corporea. Sfortunatamente ascella Quello non è elaborato odora come non lo è Gustoso Quando si suda, che interferisce con l’aspetto.

Non molte persone si prendono veramente cura delle proprie ascelle. Sebbene questa parte del corpo abbia grandi benefici per il metabolismo.

Alicia Zalka, MD, Dottore pelle Il fondatore di Surface Deep afferma che la sudorazione è un meccanismo di raffreddamento naturale per compensare il calore extra nei nostri corpi.

Quando il corpo produce molto calore, gocciola Sudore Sarà prodotto dall’interno delle ghiandole sudoripare. L’umidità poi filtra alla superficie della pelle attraverso microscopici condotti del sudore.

Inoltre, ha spiegato che quando l’umidità del sudore riempie l’aria attraverso l’evaporazione, il calore viene rilasciato e ha luogo il raffreddamento.

È interessante notare che è stato anche detto che il sudore è fondamentalmente inodore quando sotto le ascelle.

“Suda ho ottenuto Costruzione Quando i batteri (noti come Corynebacterium) Trovato nella pelle reagisce con il sudore e l’olio per creare un profumo che conosciamo come “odore corporeo”. Citazione di Vogue.

Per evitare la comparsa di cattivi odori sotto le ascelle, è molto importante eseguire una regolare manutenzione.

Il dottor Zalka ha detto che l’alimentazione di routine per disintossicare le ascelle può controllare gli odori e migliorare la salute del corpo.

Ci sono 5 modi in cui consiglia di ottenere ascelle più sane, tra gli altri:

Zalqa si consiglia di pulire le ascelle almeno una volta al giorno. In alternativa, usa diversi saponi speciali o saponi per il corpo con pH bilanciato.

ascella È un’area piegata della pelle, quindi è spesso umida a causa della mancanza di flusso d’aria. Questo lo rende suscettibile di ospitare batteri e alcuni organismi fungini.

Ha spiegato il dott. Zalka.

Esfolia regolarmente

Anche la zona delle ascelle necessita di un’esfoliazione regolare perché ha la capacità di contrastare una serie di problemi come sebo eccessivo, pori ostruiti, acne, accumulo di cellule morte, opacità e scolorimento occasionale.

Tuttavia, per l’area in questa piega, Zalka consiglia il peeling Sostanze chimiche In modo che l’irritazione non si verifichi.

Si consiglia un tonico glicolico con un massimo del 5% per esfoliare la pelle morta e migliorare il tono e la consistenza complessivi.

Questo metodo può prevenire i batteri che causano cattivi odori e ripristinare il naturale equilibrio del microbioma della pelle.

Shutterstock Un’illustrazione di una rasatura dei peli delle ascelle

Radere l’ascella dall’alto verso il basso per evitare di provocare tagli. Inoltre, la rasatura con acqua tiepida può anche ridurre irritazioni e tagli.

Per essere più sicuro, puoi anche prepararti la sera prima applicando una crema idratante alle ascelle. Il dottor Zalka ha anche menzionato di cambiare la lama una volta ogni una o due settimane.

“È costoso, ma previene i problemi”, ha detto.

La crema idratante non è essenziale solo sul viso o sulle mani, ma anche sulla pelle delle ascelle. Tuttavia, non è necessario utilizzarlo tutte le volte che è sul viso.

Applicare una crema idratante sul viso o Lozione per il corpo Sotto le ascelle una o due volte alla settimana o secondo necessità. Non dimenticare di scegliere prodotti con acidità equilibrata.

Il deodorante è un prodotto che dovrebbe essere utilizzato per rimuovere gli odori sgradevoli dalle ascelle.

Zalka consiglia di utilizzare prodotti con la minor quantità di sostanze chimiche, inclusi prodotti senza profumo, ed evitare ftalati, parabeni, solfati o coloranti.

Inoltre, dovresti anche evitare i deodoranti che contengono alluminio a meno che tu non soffra di un’eccessiva sudorazione.

Inoltre, ricorda ai prodotti per la cura delle ascelle di sostituirli immediatamente se causano irritazione o lasciano molti residui sulla pelle e sui vestiti.