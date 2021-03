Hora! Oggi festeggiamo Bday – IT Pro – Geeks

Oggi, domenica 14 marzo, è il Pi Day, un giorno in cui i matematici di tutto il mondo celebrano una delle costanti matematiche più importanti. Dopo il Pi Day, oggi celebriamo anche la Giornata internazionale della matematica.

Secondo l’American History Format, scriviamo il 14 marzo come 3/14 e questa data segna l’inizio della notazione decimale per pi greco, ovvero 3,141592653 … Questa era una ragione sufficiente nel 1988 per il fisico americano Larry Shaw del San Francisco Exploratorium per trovare Pi Day. In questo giorno, il mondo voleva celebrare le meravigliose costanti matematiche del mondo.

Il numero pi è una costante matematica che rappresenta la relazione tra la circonferenza e il diametro di un cerchio. Pi greco è calcolato dividendo la circonferenza di un cerchio per il suo diametro. Questo valore è lo stesso per ogni circuito e questa costante è stata chiamata pi greco.

Poiché il nome Pi Day contiene anche il suono della parola inglese per torta, in questo giorno i festaioli mangiano anche una torta o lanciano una torta. Inoltre, vengono organizzati anche concorsi in cui i partecipanti sono invitati a elencare il maggior numero possibile di decimali di pi greco. Il Pi è stato ora calcolato per trilioni di cifre decimali con l’aiuto di supercomputer.

Dopo il Pi Day, nel 2019 l’UNESCO ha dichiarato il 14 marzo Giornata internazionale della matematica. In questo giorno si fa luce sulla matematica e sul suo impatto sulla vita di tutti i giorni.