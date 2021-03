Astronomia: una nuova supernova che deve essere osservata dalla stessa sedia

Il Scienziati di astronomia Ho guardato per la prima volta il nuovo Come la notizia stelle Da qui il loro nome. Non sono. Sono semplicemente stelle che sono diventate improvvisamente estremamente luminose, aumentando notevolmente la loro luminosità. Prima che torni alla normalità. Solo un buon momento per Una massiccia esplosione termonucleare.

Qualche giorno faTelegramma astronomico Ho menzionato, in Costellazione con la sediaAppare una di queste nova. Case con nome V1405 e un file la dimensione Circa 7.6, ora sarà visibile con un semplice binocolo. Lo troverai non lontano dalla stella Beta Cassopei.

nova V1405 Cas vicino alla stella di Beta Cassiopea, conosciuta anche come Caph. © Yuji Nakamura, NAOJ

Secondo gli astronomi, V1405 Cas è il risultato di un’esplosione sulla superficie di un Nana bianca E questo si svilupperebbe con un compagno Sequenza principale Su Orbita vicino. un Nana bianca Da chi sarebbe trapelatoidrogeno Dal mate fino a quando è caldo e abbastanza denso per reazioni da Fusione nucleare Vengono attivati ​​e lanciano una quantità enorme di fileenergia nello spazio.

La stella su cui è nato il V1405 Cas potrebbe essere la variabile Eclisse CzeV3217, a circa 5.500 Anni luce sulla Terra.