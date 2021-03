Moon of the Worm (e secondo alcune definizioni Super Moon).

La prossima luna piena è un verme, un corvo, una corteccia, una linfa o una luna cinese; Pasqua, Pasqua o Moon Pascal; Holly Moon Festival Medine o Medine Poya; Shab-barat o moon-night-bar. E (secondo alcune definizioni) Super Moon.

La prossima luna piena apparirà di fronte al Sole lungo la longitudine terrestre nel pomeriggio di domenica 28 marzo 2021, alle 14:48 EST. Lunedì mattina sarà ad est del programma internazionale per il fuso orario indiano. La luna appare in questo momento per circa tre giorni interi, dal sabato mattina al lunedì sera fino al martedì mattina.

Negli anni ’30, il calendario di un contadino del Maine iniziò a pubblicare i nomi del mese indiano per ogni mese dell’anno. Secondo questo calendario, è un corvo, corteccia, linfa, zucchero o verme con la luna piena a marzo. Le tribù del nord negli Stati Uniti nordorientali lo riconobbero come il corvo lunare, quando la caccia al corvo segnava la fine dell’inverno. Il secondo nome settentrionale è Crust Moon, perché il manto nevoso si scioglie durante il giorno e si congela di notte, oppure la crosta lunare è di succo (o zucchero), perché è ora di fare clic sull’acero. Altre tribù nel sud sono state chiamate la luna senza fine dopo questa luna senza fine, che appare come sacchi di terra. Comprensibilmente, solo le tribù del sud la chiamavano luna verme. Mentre i ghiacciai coprivano la parte settentrionale del Nord America, spazzarono via i lombrichi nativi. Le foreste settentrionali si ritirarono senza precipitazioni dopo che questi ghiacciai si sciolsero circa 12.000 anni fa. I lombrichi in queste regioni sono oggi una specie invasiva importata dall’Europa e dall’Asia.

I mesi cambiano con il nuovo mese nel calendario ebraico e la luna piena cade tra i mesi del mese. Questo risultato è a metà aprile, che corrisponde a Pasqua o Pasqua. La Pasqua di quest’anno inizia al tramonto del 27 marzo e termina la notte del 4 aprile 2021.

Questa è la luna di Pascal nello strano calendario cristiano occidentale, da cui viene contata la data di Pasqua. La Pasqua è una versione latina della Pasqua. La Pasqua cristiana, nota anche come Pasqua, viene celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera. Tuttavia, ci sono differenze tra il tempo di questi eventi astronomici e i diversi calendari usati dalle Chiese d’Oriente e d’Occidente. Questo è uno di quegli anni in cui sta facendo la differenza. Il cristianesimo occidentale celebra la Pasqua domenica 4 aprile 2021 dopo la luna piena. Il cristianesimo orientale celebrerà la luna piena mentre la Pasqua ortodossa occidentale e orientale si celebra domenica 2 maggio 2021.

Due anni fa, il mio amico Tom Van Wagner ha suggerito di nominare la barra di questo mese per aggiornare la tradizione di nominare Mons dopo i principali eventi legati alla stagione. La guida potrebbe essere inferiore a causa del tempo di percorrenza, ma almeno nella mia zona non andrò in molti box quest’anno rispetto agli anni precedenti …

Con la luna piena nel mese indù di Phalgun, questo mese coincide con la festa di Holi, che celebra la vittoria del bene sul male e l’inizio della primavera. Tra le altre cose, Holi ha un free-for-all, dove c’è una spruzzata di polvere colorata e / o acqua colorata. Nel 2021, Holly Painting si svolgerà il 28 marzo e Holly il 29 marzo.

Ogni adempimento è un giorno libero in Sri Lanka. Questo risultato è Medin o Madin Poya, che segna la prima visita del Padre a Buddha dopo la sua illuminazione.

I mesi cambiano con il nuovo mese nel calendario lunare cinese e la luna piena cade tra i mesi del mese. Questo adempimento avviene a metà del secondo mese del calendario cinese.

I mesi nel calendario islamico iniziano con la prima osservazione della mezzaluna ascendente fino alla nuova mezzaluna. Questo adempimento è nel mezzo di Sheban, il mese prima del Ramadan e l’ottavo mese del calendario. Le moschee celebrano il quindicesimo giorno di Shaban, Shaban Barat o Notte dei bar. Anche i musulmani sciiti lo celebrano come Middle Shaban. Quest’anno, Shab-e-Barat dovrebbe iniziare al tramonto del 28 marzo e terminare a Tunda il 29 marzo 2021.

Il termine “supermessiaco” è stato coniato dall’astrologo Richard Knoll nel 1979 e si riferisce a una luna nuova o piena che si verifica quando la luna si trova entro il 90% del perigeo più vicino alla Terra. I supermun sono diventati popolari negli ultimi decenni. A seconda di come si interpreta questa definizione, un anno tipico potrebbe avere da 2 a 4 mesi consecutivi interi e da 2 a 4 nuovi mesi consecutivi. Poiché possiamo vedere solo la luna nuova (tranne quando il sole è buio), la grande luna piena attira l’attenzione del pubblico, perché è quando il risultato è il più grande e visibile di ogni anno. Sembra chiaro. Quando la luna piena è abbastanza vicina alla Terra da qualificarsi come superluna, diversi prismi utilizzano soglie leggermente diverse per la valutazione. Per il 2021, alcuni post sono considerati quattro completamenti da marzo a giugno, altri tre numeri da aprile a giugno e altri solo due completati in aprile e maggio. Ad aprile e maggio, la luna piena si dirige verso la prossima luna piena dell’anno. Il risultato del 26 maggio 2021 sarà leggermente più vicino alla Terra rispetto al risultato del 26 aprile 2021, ma sarà diluito solo dello 0,04%!

Come sempre, è opportuno indossare un abito cerimoniale celeste in onore della luna piena. Scopri se vedi più corvi, lombrichi o buche e celebra l’inizio della primavera, magari con alcune esposizioni colorate (anche se non consiglio di spruzzare gli alieni con la vernice a meno che tu non sia nella zona, non tutti sono nel posto Loro si aspettano). Agrifoglio).

