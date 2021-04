L’intelligenza artificiale svela il mistero degli antichi Rotoli del Mar Morto

Un’ora prima

I manoscritti sono stati trovati per la prima volta in una grotta vicino al Mar Morto

Usando l’intelligenza artificiale per la prima volta, i ricercatori sono riusciti a dimostrare che due scrittori hanno scritto parte dei misteriosi e antichi Rotoli del Mar Morto.

Sono stati condotti test sul testo più lungo, noto come il Grande Libro di Isaia.

Badawi aveva trovato le prime collezioni di manoscritti in una grotta nella regione di Qumran vicino al Mar Morto, in quella che ora è la Cisgiordania occupata da Israele.

Le collezioni trovate includono manoscritti, la maggior parte dei quali scritti in ebraico, oltre all’aramaico e al greco, e si ritiene che i più antichi risalgano intorno al III secolo a.C.

Il manoscritto del Libro di Isaia è uno dei circa 950 diversi testi scoperti negli anni Quaranta e Cinquanta. Si distingue dai manoscritti in quanto le sue 54 colonne sono divise in due metà, scritte in un modello di scrittura quasi identico.