Yu-Gi-Oh! L’ultimo lavoro “Yu-Gi-Oh! SEVENS Rush Duel Strongest Duel” ad agosto ha pubblicato informazioni per il franchise, “Yu-Gi-Oh! Rush Duel Strongest Battle Royale! !!

Il nuovo gioco per Nintendo Switch

Le prenotazioni e i contenuti bonus verranno annunciati da ora! !

Accettare appuntamenti adesso. Ha anche annunciato informazioni sul bonus di prenotazione anticipata “Amiibo Card” fornito dalla versione fisica e sul primo bonus a produzione limitata “card promozionale”.

Inoltre, le ultime informazioni sul gioco come personaggi e modalità di battaglia sono state annunciate sul sito ufficiale. In futuro sarà disponibile anche una versione beta per il download, quindi rimanete sintonizzati per futuri aggiornamenti.

Annuncio del Bonus per prenotazione anticipata e del Bonus di produzione di acconti limitati

Bonus prenotazione anticipata “Amiibo Card”

I giocatori prenotati per questo gioco iniziale saranno scelti tra sei generi, tra cui “You Me”, “Luke”, “Romin”, “Luoya” e “Neil”, oltre alla modalità nascosta, per un totale di sette generi. Styles, la “carta amiibo” a tema singolo viene presentata in modo casuale!

Dopo aver letto la “carta amiibo”, sarai in grado di ottenere la figura dello spadaccino virtuale corrispondente al personaggio disegnato sulla carta e tre parti modificate.

“Bambola duello virtuale” Parti di modifica dello scudo Parti di modifica della scatola di immagazzinaggio della carta Parti modificate dell’area di recinzione (tappetino per ufficio)

Puoi anche duellare una delle 3 parti modificate usando la bambola virtuale acquisita nella Amibo Card. Durante il duello, puoi sentire la voce limitata del personaggio sulla carta

La prima versione di produzione è disponibile in tre copie diSette Carta promozionale Rush Duel limitata

È stato incluso nella prima versione di produzione “ Sette Rara carta promozionale in stile sottile per Rush Duel! Puoi ottenere tre carte: “The Strongest Banner Ace Destroyer”, “The Black Sorcerer Girl” e “The Pot of Desire”!

※ Il bonus è solo per il contenuto fornito nella versione fisica

Presenta le caratteristiche di questa attività in modo semplice e di facile comprensione! Ho deciso di aprire e scaricare la versione di prova

Questo lavoro è un’animazione attualmente trasmessa dal gruppo di canali TV TOKYO. Sette “La battaglia del blackjack è un argomento.

Sintonizzati su “Rush Duel” creato dal protagonista “Rush Duel” e goditi un duello animato sulla console Nintendo Switch.

In animazioneSetteLa frenetica battaglia della carta si sta svolgendo nel mondo

Voci registrate di recente registrate da attori vocali della formazione originale dei cartoni animati! Viaggiare in Sette Nel mondo di》, partecipa a battaglie di carte con personaggi affascinanti che sono apparsi nell’anime! Vinci battaglie di carte e colleziona carte, l’obiettivo è diventare il duello più forte!

C’è anche un’istruzione che consente alle persone di ricordare chiaramente le regole mentre la storia procede!

Il film evoca un potente mostro

Mostri con grande coraggio, prendono lo schermo e mostrano la loro forza!

Una vasta selezione di carte! Le informazioni dovrebbero inoltre continuare ad essere aggiornate

Sono inclusi circa 350 tipi di carte! Dopo il rilascio del gioco, nuove carte verranno aggiunte in successione tramite aggiornamenti dei dati!

※ Carte fino a “Pacchetto decorazioni: distrutto da Fate Force !!”.

※ Ci sono anche casi in cui alcune carte speciali non sono incluse.

Divertiti con gli amici! Combatti duelli ardenti con gli avversari! Combatti su Internet

Puoi utilizzare la console Nintendo Switch e partecipare a emozionanti battaglie di carte con i tuoi amici in Online Regional Battle (testa a testa)!

Puoi connetterti a Internet e competere con avversari in tutto il paese nella tecnica “Internet Connection Battle”!

Divertiti con battaglie di carte con chiunque, sempre e ovunque!

gioco di carte”Sette Sito ufficiale di Rush Duel

contro” Sette Venduto anche il merchandising del gioco di carte “Rush Duel”! !

Wang Dao You I, uno studente della Gowa Elementary School No. 7, è uno studente di quinta elementare che chiama la sua invenzione “la strada” e sviluppa percorsi diversi ogni giorno.

Yudo si sente oppresso e annoiato nei duelli gestiti da adulti, quindi ha completato nuove regole con cui chiunque può divertirsi.

Poi un giorno, Luke della fila successiva gli raccontò di una voce sul “re in duello”. Io e Luke arrivammo a destinazione entusiasti, ma quello che li aspettava era una figura misteriosa che apparve davanti a un memoriale che sembrava avere un certo significato …

Quindi, per essere riconosciuto come un re dei duelli, deve vincere il duello entro un periodo di tempo limitato!

“Se è così che sei venuto fuori,” Rush Duel “dovrebbe assolutamente essere in grado di farlo!”

Yudao e Luke … la storia di due adolescenti che cambiano il noioso mondo con l’inizio di un nuovo duello! !