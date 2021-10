L’insegnante di fisica Minh Tho annuncia il suo fidanzato, i fan che vogliono lasciare la scuola e le persone che sono cadute a pezzi

Come un fenomeno di rete intitolato “The Hottest Physics Teacher sui social network”, Minh Tho (nata nel 1997- Nghe An) è amata da molte persone per il suo aspetto bello e dinamico. Ha provocato la febbre quando ha condiviso in diretta i segreti dell’apprendimento della fisica con gli studenti e ha mostrato una grande passione per la materia. Inoltre, è anche amata dalla comunità di gioco vietnamita dopo aver pubblicato video di giochi mobili con gli studenti.

“Il Maestro” Minh Giovedi. Foto: profilo Facebook

Sebbene sia diventato famoso molto rapidamente, Minh Thu si è anche immediatamente impegnato in marketing non necessario. La polemica sulla Dion non è ancora finita, ci sono detti che non corrispondono all’immagine dell’insegnante… È una brutta immagine che fa sì che molte persone guardino questa ragazza ostile.

Successivamente, Minh Tho si è scusato e ha chiesto alla comunità di Internet di perdonare le carenze del passato. Ammette che ha ancora molto da imparare ed è anche molto sotto pressione quando diventa un fenomeno retinico. Presto, la fan page di “Teacher Minh Thu” è stata cambiata in “Ms Minh Thu” con l’introduzione.The Inspirational Speaker – GenZ Physics Learning”.

I suoi sforzi sono stati ripagati e la comunità online ha continuato a supportare l'”oratore” Minh Tho. Attualmente, la pagina Facebook di Minh Thu ha quasi 700.000 follower, ogni post riceve interazioni massicce, dimostrando che la popolarità non è diminuita ma aumentata.

Ha ricevuto molto amore dai netizen, quindi l’ultimo passo per annunciare lo stato di appuntamenti del Maestro Minh Tho era molto interessato. Su Facebook, ha annunciato pubblicamente che sta uscendo con un uomo molto famoso nella comunità dei giovani comici – Le Viet Vu Minh (nato nel 1995).

La “persona” che Minh Tho aveva appena annunciato non era estranea. È conosciuto con il soprannome Minh Voc – il membro principale del gruppo comico Welax. È stato ammirato da molti spettatori con la sua faccia da “recitando come se non stesse recitando” e le sue numerose clip umoristiche che sono state ben accolte dai giovani adulti. Le Viet Vu Minh si è laureato all’Università di Hanoi e ha insegnato in numerosi centri di lingua inglese. La sua pagina Facebook personale conta quasi 50.000 follower.

Le Viet Vu Minh È stato annunciato che il ragazzo sta uscendo con un insegnante di fisica. Foto: profilo Facebook

Diverse persone hanno visitato le pagine personali dei due protagonisti e hanno lasciato commenti “fangosi”:

“Mio padre parla correntemente l’inglese, mia madre è fluente in fisica, come dovrei chiamare mio figlio adesso?”.

“Puoi prenderti una pausa dalla scuola se ti sposi?”

Accanto a Inoltre, ci sono anche molti “studenti” che vogliono salutare e lasciare la scuola Perché la signora Minh Tho Flower ha un proprietario:

“Quindi i miei giorni di duro lavoro studiando fisica sono stati come il crollo di un fiume… Detto questo, ho messo il suo poster in un angolo.”

“Soffocamento nel momento in cui accettiamo di vivere l’uno senza l’altro.”

“Mi sento come se stessi cadendo fino in fondo al dolore.”

Qualcuno è anche molto emozionato per il lungo commento “con le lacrime”:

“Addio zia, dopo aver pianto, smettila di mettere il tuo poster in un angolo, smettiamola di guardarci per un po’. Ogni volta che ti vedo, mi fa più male il cuore. Non so se riuscirò a superare questo shock . No.” Più attesa di mezzo anno, solo per ottenere questo frutto amaro dopo aver ordinato un corso 2 anni non sono passati Hai bisogno di affrettare gli appuntamenti? Tagliare i contatti con le persone in modo da non essere coinvolti con loro ma continuare a frequentare “È ridondante perché sarà sempre felice con un’altra persona. Una volta che la trasmissione in diretta ha incontrato i suoi studenti, è andata a incontrare il suo ragazzo, l’amore degli studenti con lei non dovrebbe essere abbastanza. Lei sa com’è una studentessa, ma lei è sempre lo stesso. Addio, permettimi di essere egoista questa volta. Ci vediamo quando sarò più forte, non girerò le spalle ma mi fermerò.”

Oltre agli implacabili commenti divertenti, molte persone inviano le loro benedizioni all’insegnante, sperando che presto l’insegnante e questo uomo dai molti talenti tornino nella stessa casa.

Fonte: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/co-Giao-vat-ly-minh-thu-cong-khai-nguoi-yeu-cdm-nguoi-doi-bo-hoc-nguoi-than-guc-nga- d290448.html

Theo HG (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)