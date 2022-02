Libano.. una campagna per boicottare un centro commerciale a causa del velo di un dipendente

Non vuoi mostrare alcuna religione o slogan religioso..

Accettiamo questo, ma lasciamo che questo si applichi a tutte le religioni e lo vediamo in tutte le occasioni e festività… allora puoi parlare del principio di ‘uguaglianza’.

Prima di sottolineare il rispetto per tutte le religioni

Rispetta la mente delle persone!!#abc_cutterpic.twitter.com/HMedjcubaM

– Tala Jaza (@jaza_tala) 4 febbraio 2022