L’hacker dell’iPhone USB-C gli ha fatto rifiutare di farlo

TL; DR Qualcuno ha hackerato un iPhone utilizzando una porta USB-C funzionante.

Lo YouTuber Kenny Pi ha caricato un video dell’iPhone funzionante sul suo canale YouTube.

Apple ha rifiutato di utilizzare USB-C nei suoi iPhone, nonostante sia passata alla porta sui suoi MacBook e iPad.

Da quando ci si è allontanati dai connettori a 30 pin più grandi dell’iPhone 4, ogni I phone Da allora, il connettore Lightning di Apple è stato utilizzato per la ricarica e il trasferimento dei dati. Ma i tempi sono cambiati da allora. adotta il mondo USB-C come connettore preferito, e Apple è una delle poche grandi aziende che ancora rifiuta di adottare USB-C per il suo prodotto tecnologico più popolare.

Se vuoi vedere un iPhone con un connettore USB-C funzionante, YouTuber Kenny B Hai coperto? Il 9 ottobre, Kenny Pi ha caricato un video di un iPhone X hackerato con una porta USB-C funzionante, che può essere utilizzata per caricare e trasferire dati.

È un breve video. Kenny Bay dice che sta lavorando a un intero video che descrive in dettaglio l’intero processo, quindi c’è dell’altro in arrivo. Da quello che possiamo vedere nel video fornito, tuttavia, per dare vita all’iPhone USB-C sono stati utilizzati saldatura, stampa 3D e alcuni lavori di cablaggio piuttosto interessanti. Guarda il video qui sotto.

Perché l'iPhone USB-C è così importante? Buona domanda. Sempre più prodotti tecnologici in tutto il mondo utilizzano porte USB-C. Apple ha persino utilizzato USB-C nelle sue cuffie, laptop e iPad. L'utilizzo di un connettore speciale come Lightning nell'iPhone significa più rifiuti elettronici che il mondo può gestire. In altre parole, gli utenti di iPhone devono acquistare un cavo Lightning per il proprio iPhone e Cavo USB-C per laptop, iPad o altri dispositivi. Avere un cavo USB-C per caricare tutti i nostri dispositivi è un sogno, ma Apple si rifiuta di aiutarlo a diventare realtà.