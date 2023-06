L’ex sindaco di Dublino tra i cinque nuovi giudici nominati alla High Court – The Irish Times

Il governo ha nominato cinque nuovi giudici, tra cui l’ex politico laburista e sindaco di Dublino Oisin Coen, per la nomina da parte del presidente Michael D Higgins alla High Court.

Separatamente, l’attuale presidente ad interim di An Bord Pleanála, Oonagh Buckley, assumerà la carica di Segretario generale del Ministero dell’ambiente, del clima e delle comunicazioni a settembre.

I cinque candidati giudiziari sono Mr. Quinn SC, Barry O’Donnell SC, Siobhan Lankford SC, Emily Farrell SC e l’avvocato Liam Kennedy che è anche Senior Counsel.

Le nomine, approvate martedì dal Consiglio dei Ministri, seguono l’accordo del governo di attuare le raccomandazioni del gruppo di lavoro per le nomine giudiziarie di nominare 44 giudici aggiuntivi, in tutti i tribunali, portando il numero totale di giudici qui a 217.

L'attuale presidente ad interim di An Bord Pleanála, Oonagh Buckley, assumerà la carica di Segretario generale del Dipartimento dell'ambiente, del clima e delle comunicazioni a settembre.



Il numero dei giudici della Corte Suprema, dopo aver attuato alcune riforme ed efficienze raccomandate dal JPWG, dovrebbe aumentare da 45 a 57.

Dei cinque candidati approvati oggi, due sostituiranno i due giudici della Corte Suprema che sono stati promossi alla Corte d’Appello. Un altro giudice della Corte Suprema, il giudice Michael Hanna, andrà in pensione a luglio.

Altri quattro giudici dovrebbero essere nominati alla Corte Suprema entro la fine di luglio. C’è pressione su diversi ruoli in quel tribunale, anche a causa dell’impatto del nuovo Decision Assistance Capacity Act che impone che più di 2.000 persone siano rilasciate dall’omologazione entro tre anni.

Liam Kennedy è Partner dello studio legale A&L Goodbody e, nel 2020, è stato tra i primi avvocati ad essere nominato Senior Counsel.

Il signor Quinn, figlio dell’uomo d’affari Lachlan Quinn e nipote dell’ex leader laburista Ruiri Quinn, è stato chiamato alla professione forense nel 1992 ed è diventato consigliere senior nel 2008. È specializzato in diritto del lavoro, diffamazione e negligenza medica.

È stato chiamato all’Ordine degli Avvocati nel 1995 e O’Donnell è diventato Principal Counsel nel 2016. Il suo campo di lavoro è pubblico e rappresenta spesso HSE nell’elenco dei reparti.

Lankford è diventata avvocato senior nel 2018, 30 anni dopo essere stata chiamata al bar. Lavora in medicina generale ed è un broker accreditato.

La signora Farrell è stata chiamata all’albo nel 1998 ed è diventata consigliere senior nel 2020. È specializzata in diritto costituzionale e medicina.

Separatamente, il Ministro dell’Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni, Eamonn Ryan, ha annunciato che il governo ha acconsentito a nominare la Sig.ra Buckley Segretario Generale del Dipartimento per l’Ambiente, il Clima e le Comunicazioni.

Prima di assumere la carica di presidente ad interim di An Bord Pleanála, è stata vicesegretaria generale presso il Dipartimento di giustizia responsabile del diritto civile, che comprende immigrazione, tribunali e legislazione. In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Generale nel Comitato Relazioni con il Lavoro.

La sig.ra Buckley si è laureata all’UCC, all’Europe College e all’Università di Londra ed è stata chiamata all’Ordine degli Avvocati nel 1996. Ha conseguito un MBA presso la Smurfit School dell’University College di Dublino ed è professore a contratto presso la UCC Law School dal 2017.

Il signor Ryan ha accolto con favore la nomina della signora Buckley, affermando che, in qualità di Segretario generale, avrà “un ruolo fondamentale da svolgere nel realizzare la nostra visione di un’Irlanda climaticamente neutra, sostenibile e connessa digitalmente”.

Ha ringraziato il Segretario Generale uscente, Mark Griffin, per il suo “significativo contributo” in questo ruolo. Buckley assumerà la sua posizione a settembre, quando il signor Griffin terminerà il suo mandato.