Una donna afghana racconta come uno sconosciuto l’ha aiutata a New York nel cuore della notte

Una donna dell’Afghanistan, studentessa alla New York University, ha recentemente pubblicato un post commovente su Twitter. Shkola Zadran, che sta studiando un master in affari globali all’università, ha condiviso come uno sconosciuto l’ha aiutata a raggiungere la sua destinazione dopo essere salita sull’autobus sbagliato nel cuore della notte.

La signora Zadran ha spiegato in un tweet di essersi trovata dall’altra parte della città dopo essere salita sull’autobus sbagliato. Era mezzanotte e il suo telefono era morto. Stava viaggiando senza soldi o carta.

Ha detto che si sentiva persa e stressata, ma l’autista dell’autobus ha deciso di riportarla a destinazione. La sua gentilezza conquista i cuori online.

La signora Zadran ha mandato un messaggio all’autista e ha cercato di inviargli denaro per mostrare apprezzamento, ma l’autista di nome Noel si è rifiutato di prenderlo. Nel suo post, ha taggato NJ Transit e ha chiesto loro di apprezzare Noel perché presto andrà in pensione.

Ha condiviso lo screenshot della conversazione su Twitter. Quando la signora Zadran si è offerta di pagarlo, lui ha rifiutato e ha detto: “No grazie, le persone dovrebbero aiutarsi a vicenda”.

Vedi il post qui:

Ha scritto: “Era mezzanotte, il mio telefono era morto. Non avevo contanti o carte. Sono salita sull’autobus sbagliato che mi ha portato dall’altra parte della città. Ero persa ed esausta, ma l’autista dell’autobus è stato così gentile da aiutami. Mi ha offerto un passaggio e mi ha riportato a destinazione.” Ha ottenuto il suo numero e gli ha chiesto qualche dollaro per mostrare apprezzamento, ma si è rifiutato di accettarlo. NJTRANSIT Ho un signore di nome Noel, sta andando andare in pensione presto. Assicurati di apprezzare il suo servizio e la sua grazia.

In un tweet di follow-up, ha scritto: “Ha deciso di essere gentile e di aiutarmi subito dopo che un gruppo di passeggeri lo ha rimproverato letteralmente senza motivo. Le persone che lavorano nel settore dei servizi pubblici meritano rispetto e apprezzamento. Possiamo semplicemente dire ‘ grazie dopo il nostro viaggio.”

Il post si è rapidamente diffuso su Internet e ha sciolto i cuori. Un utente ha scritto: “Ci sono sempre persone desiderose di dare una mano”.

Un altro utente ha scritto: “È cresciuto come un vero uomo e questo mondo ha bisogno di molti altri come lui”.

“Questo è definito un eccellente esempio di gentilezza”, ha scritto il terzo utente, “gli auguro una lunga vita”.

