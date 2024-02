A Carcassonne due segnali stradali sono scritti male

Due segnali stradali a Carcassonne sono scritti in modo errato. Screenshot di Facebook – Thierry Reynaud – Crediti: Screenshot di Facebook – Thierry Reynaud

AÈ fisico o speziato? Sembra che i responsabili dell'installazione dei due nuovi segnali nella città di Carcassonne fossero confusi, come ho osservato. Francia 3 Occitania. In Audi, questi segnali dovevano indicare la via “Pierre Curie”, In onore del fisico franceseMa conteneva errori di ortografia.

Di conseguenza, il nome del Premio Nobel per la fisica divenne uno scherzo: “Pierre Carey”. È stato un residente ad accorgersi dell'errore e a condividerlo con piacere sulla sua pagina Facebook.

“E Mary Basmati allora?”

La sua pubblicazione scatenò rapidamente una reazione. “Fa caldo!” Mi pizzica gli occhi! » Un utente ride, mentre un altro risponde: «E Mary Basmati dopo?» »

Leggi anche “Radioattivo”: Marie Curie ci irradia

Di fronte all’errore, gli striscioni sono stati rimossi dal municipio sabato 24 febbraio, anche se indicavano di non conoscere l’origine del malinteso e dicevano a France 3 Occitanie che “lo stavano scoprendo”. La nuova segnaletica stradale dovrebbe essere installata “a partire da lunedì”.