Leek XV vince al termine della suspense e viene rilanciato nel Campionato Sei Nazioni

La vita è una serie di scelte. Come una partita di rugby, dopotutto. Sabato 12 febbraio, casualmente su decine di migliaia di scelte in una partita di rugby, il gallese aveva due scelte cruciali da fare. Prova un calcio di rigore e ottieni tre punti o gioca un calcio di rigore per darti la possibilità di segnare un tentativo.

Per due volte e in momenti cruciali, il gallese, Dan Biggar in attacco, ha scelto di osare. Prima volta a circa mezz’ora dall’inizio del gioco, dopo un inizio positivo della partita gallese, una settimana dopo una sessione di demolizione che ho avuto in Irlanda.

Il Galles ha visto la Scozia tornare negli specchietti per qualche minuto e, pur avanzando (6-11), ha deciso di non tentare i tre punti a sua disposizione. Al prossimo interruttore, i tempi di riproduzione sono collegati. In uno stile di gioco sobrio ma molto efficace, il gallese si sente rassicurato. Finalmente è la colonna di destra, Francis, che scappa via per segnare il primo tentativo gallese. Anche la prima mossa di poker ha funzionato.

Grazie all’impresa, gli uomini di Wayne Bivac raccolgono il punteggio e tornano negli spogliatoi dopo aver lasciato passare la tempesta.

La seconda volta che i cervelli gallesi sono diventati più caldi del solito si è verificata anche alla fine del primo tempo. Dopo la prima scelta di ragione. Dopo essere stato toccato e quasi su una gamba, Dan Biggar sbaglia un calcio lontano. Purtroppo per lui, l’attaccante dalla grande coreografia vede gli scozzesi negoziare male per ricevere palla e poi subire fallo da Finn Russell. Quindi re belote, rigore o rigore? Ragione o obbligo? sarebbe audace. Poi finalmente il motivo.

Dopo un tocco e un lungo tempo di gioco, la grinta c’è, Dan Biggar sbatte un drop per far sfruttare alla fine la sua squadra. Qui è dove lavora la mente. In superiorità numerica, i restanti dieci minuti, ovviamente, hanno lasciato qualche brivido all’aspetto dei porri. Ma la parte più difficile è stata fatta prima.

Dopo la sconfitta contro l’Irlanda (7-29) il 5 febbraio, gli uomini Revival di Wayne Bivac. Ospiteranno l’Inghilterra il 26 febbraio nella loro prossima partita. Da parte loro, gli scozzesi riceveranno i francesi.