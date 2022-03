Parigi-Nizza nell’Allier: “Sono un po’ di Montlaucon”, dice Frank Bonamore

A Sua Eccellenza Ponamore? Mentre La quarta fase Il Parigi – Nizza 2022 È esclusivamente Bourbonnaise mercoledì 9 marzo con A contro il tempo È lungo 13,4 chilometri Domiers a Montlecon (Allier), oggi ti portiamo regionale.

Perché se è una piachite Giuliano Alphilippi Tirreno-Adriatico (Italia) e Montluçonnais Florian Vachon hanno preferito ritirarsi nel 2020, c’è ancora una persona i cui rapporti con Allier potrebbero esserti sconosciuti. è un Frank Bonamore (26 anni), da B&B Hotels p/b KTM. Britton di nascita e di cuore. Ma anche la famiglia Auvernat. dicci.

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DEL PASSAGGIO PARIGI-NIZZA ATTRAVERSO DOMERATS E MONTLEUCONE (ALLERE) MERCOLEDI’ 9 MARZO 2022

Frank, quali sono i tuoi collegamenti con quest’area?

Frank Bonamore: “I miei bisnonni sono di mio padre e vivono ancora oggi a Montleucon. Anche mia zia. Ci ho passato quasi tutte le vacanze quando ero giovane, soprattutto d’estate quando guardavamo il Tour de France in TV”.

Conosci bene i metodi Allier?

FB: “All’inizio giocavo a calcio e ho iniziato a pedalare solo molto tardi, all’età di 15 anni, in Bretagna. Ma sì, da lì, appena sono andato a Montluçon, mi sono allenato con mio padre. Amo la foresta di Tronce. Qualche anno fa ho corso qui con Florian Fashion o Julian Alaphilippe in particolare, con il quale pensavo alle giovanili francesi”.

Quindi la sessione di prova non ha segreti per te?

FB: “L’ho saputo solo a metà gennaio quando sono venuta a trovare mia nonna. È più un momento per uomini in forma che per specialisti, perché non ci sono molte estensioni dove puoi ottenere estensioni. Sale da la partenza a Domérat, e poi c’è una parte in discesa verso Montluçon dove c’è ancora Bisogna usare il pedale e la forza…”

“E poi ovviamente c’è il colpo finale [la côte de Buffon, 700 mètres à 8,6 %] Il che è molto difficile. L’ho fatto alcune volte in allenamento ed è un muro, dovrai giocare con la tua attrezzatura, mettere tutto al posto giusto e tirarti su il meglio che puoi. Frank Ponamore

Quali sono le tue ambizioni?

FB: “Sono caduto di testa durante la gara di fine gennaio al Gran Premio della Marsigliese, con un trauma cranico e perdita di conoscenza. Ora va tutto bene ma ha interrotto i miei preparativi. Quindi sono in buona forma a Parigi- Bello ma non sono al top, se non lo faccio sono ancora in gioco per puntare a qualcosa in classifica generale ce la farò sul giro, anche se non è la mia specialità, ma comunque ci vado sempre lo facevo sempre. E lì sarei più emozionato a casa, con la mia famiglia. Si può dire che sono di Montlocon e di una piccola zona dell’Alvernia, è la mia seconda zona. »

Espresso biologico – 1995. Nato a Lannion (Cotes d’Armor), il 20 giugno.

– 2013. Campionessa Europea Sacra su Strada Junior.

– 2017. Esordio professionale nell’ambito della formazione del concept Fortunéo-Vital.

– 2021. Accesso agli hotel bed and breakfast. Nel suo primo Tour de France, è arrivato 22° e ha vinto il premio Fighting Spirit. READ Pareggio 1-1 con Verona e Cagliari

Testo: Luke Bree

Foto: Daniel Laurier e gli archivi ASO