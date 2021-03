L’eccellenza internazionale di Whitetip Investments SA

Con il premio “Società di investimenti bancari greci in più rapida crescita” per il 2021, è stato premiato nell’ambito della Global Banking & Finance Review internazionale, Whitetip Investments SA.

La discriminazione riguarda tutti i servizi di investment banking dell’azienda, la valutazione dell’aumento del volume d’affari e della redditività e anche per tutti i casi di anno in anno e questa è la prima volta che un’organizzazione internazionale riconosce le dinamiche di crescita di un’azienda greca in questo oggetto.

Il Global Banking & Finance Review Awards è una società di servizi finanziari globale che si tiene ogni anno in tutto il mondo. L’organizzatore del processo di valutazione e performance per i premi è il Global Banking & Finance Review che, secondo recenti statistiche, raccoglie 7,5 milioni di visualizzazioni ogni anno da 200 diversi paesi del mondo, con i principali lettori di capi di società, CEO, CEO e amministratori delegati.

Whitetip Investments SA ha iniziato ad operare nel 2017, mentre è passata all’investment banking all’inizio del 2018. Da allora, ha registrato un trend eccezionalmente rialzista nel settore dell’investment banking, poiché è riuscita a registrare i suoi successi nella sua storia su scala europea, a partire con la ristrutturazione del credito aziendale per finanziare le startup. Il suo principale vantaggio è il design innovativo e spesso fuori dagli schemi, nonché l’ampia rete di private equity, venture capital e investitori strategici che ha sviluppato.

Il CEO di Whitetip Investments SA, ha dichiarato in modo univoco Charalambos Aggeletopoulos: “È un onore e un grande apprezzamento per la nostra azienda ricevere il premio ‘Fastest Growing Greek Investment Banking Services’ da un’istituzione così importante, soprattutto quando questo titolo viene vinto per la prima volta da un greco azienda del settore. In qualità di CEO, credo fermamente che tale distinzione combinata con la caratterizzazione “in più rapida crescita” sia giustamente appropriata per Whitetip Investments SA. Sebbene la divisione di investment banking della società sia relativamente giovane, ha dimostrato con quanto sopra che con il duro lavoro, perseveranza e professionalità, può raggiungere gli obiettivi più ambiziosi, siamo solo orgogliosi della nostra sessione fino ad ora e questo premio è diventato un manubrio per la definizione di obiettivi più alti ”.