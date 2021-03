Frigoglass: Avenue Europe in calo del 4,97%

Frigoglass ABEE annuncia che in conformità con le notifiche ricevute rispettivamente il 16 e 17 marzo 2021 2021 da (a) Mr.Mark Lasri, in qualità di membro amministratore ultimo di Avenue Europe International Management GenPar, LLC, il partner generale di Avenue Europe International Management LP e Avenue Capital Management II GenPar, LLC, socio accomandatario di Avenue Capital Management II, LP e (b) Avenue Capital Management II GenPar, LLC e Avenue Capital Management II GenPar, LLC La percentuale di diritti di voto che possiede indirettamente i suddetti soci generali hanno diminuzione del capitale sociale Frigoglass è scesa sotto la soglia del 5% del totale dei diritti di voto in Frigoglass il 12 marzo 2021 e ha raggiunto nello specifico il 4,97%, che corrisponde a 17.660.234 diritti di voto.

L’intera catena di entità controllate attraverso le quali i diritti di voto sono effettivamente preservati, a partire dal controllore finale (una persona fisica, giuridica o altra entità) è:

Appunti:

1 Avenue Europe International Management, LP e Avenue Capital Management II, LP sono controllate rispettivamente da Avenue Europe International Management GenPar, LLC e Avenue Capital Management II Gen Par, LLC. Il direttore generale di Avenue Europe International Management GenPar Mutual Funds, LLC e Avenue Capital Management II Gen Par, LLC, che sono partner generali, è Marc Lasry.

2 Avenue Europe International Management, LP controlla i diritti di voto per le azioni Frigoglass possedute da Avenue Europe Opportunities Master Fund, LP, Avenue ASRS Europe Opportunities Fund, LP, Avenue Europe Special Situation Funds III (Euro), LP e Avenue Europe Special Situation Funds. III (Stati Uniti), LP, in qualità di gestore degli investimenti in ciascuno di questi fondi comuni di investimento in base ai relativi accordi di gestione stipulati tra Avenue Europe International Management, LP e i suddetti fondi di investimento in data 2 febbraio 2010, 5 giugno 2015, giugno 5, 2015 e 5 giugno 2015 consecutivi.

3 Avenue Capital Management II, LP controlla i diritti di voto per le azioni Frigoglass possedute da Avenue PPF Opportunities Fund, LP e Avenue – COPPERS Opportunities Fund, LP, in qualità di gestore degli investimenti di ciascuno di questi fondi comuni di investimento ai sensi dei relativi accordi di gestione stipulato tra Avenue Capital Management II, LP ed i predetti fondi comuni di investimento in data 3 dicembre 2013 e 31 marzo 2015 rispettivamente.

Secondo l’informativa di cui sopra, queste azioni sono di proprietà di Avenue Europe Opportunities Master Fund, LP, Avenue ASRS Europe Opportunities Fund, LP, Avenue Europe Special Situation Funds III (Euro), LP e Avenue Europe Special Situation Funds III (Stati Uniti) , LP Registrato nel conto Intangible Assets System (DSS) di proprietà di EOC Equity Ltd come depositario.