Il nuovo sistema di imposta sul valore aggiunto per l’e-commerce

Da ieri, 1° luglio, è emersa una nuova scena nell’e-commerce, sia per i consumatori che per le imprese. I primi pagheranno l’IVA su tutti i beni acquistati dall’estero, indipendentemente dal loro valore, mentre le imprese dovranno pagare l’IVA nel Paese di arrivo della merce.

Inoltre, per i piccoli pacchi fino a 22€ provenienti da paesi terzi, i consumatori di solito pagheranno l’IVA corrispondente. Cioè, ai consumatori verrà addebitata l’aliquota IVA applicabile nel nostro paese (24%, 13% o 6%) a seconda del tipo di merce.

Si precisa che l’imposizione dell’IVA sui piccoli pacchi è legata al momento dell’ingresso nell’Unione Europea ed è indipendente dal momento dell’ordine online o dall’inizio della spedizione da parte del venditore. Pertanto, i singoli importatori o società postali, importando dal 1.7.2021 piccoli pacchi nel nostro Paese, indipendentemente dall’importo, devono rispettare le procedure doganali stabilite e pagare – a seconda dei casi, a seconda del tipo di merce – il valore applicabile -imposta aggiuntiva.

Allo stesso tempo, ogni paese ha creato la propria piattaforma elettronica in cui le aziende sceglieranno le aziende in cui vogliono registrarsi. Se si registrano sulla piattaforma online greca One Stop Shop, riceveranno un numero speciale e pagheranno l’IVA in Grecia. L’Amministrazione Finanziaria detrarrà l’IVA sui beni venduti nel nostro Paese e rimborserà l’IVA ad altri Paesi, ad esempio, per le transazioni effettuate in Italia o in Spagna. In questo modo le aziende dovrebbero liberarsi della burocrazia.

Le autorità europee stimano che la nuova misura ridurrà significativamente l’evasione IVA. Secondo i dati, a livello europeo, ogni anno si perdono circa 140 miliardi di euro dall’Iva. Tuttavia, il piano dell’UE non descrive come verranno effettuate le ispezioni nei negozi online d’ora in poi.

Per la Grecia, il nuovo sistema dovrebbe, affermano i funzionari del ministero delle Finanze, aumentare gli sforzi contro l’evasione fiscale e aumentare le entrate dell’imposta sul valore aggiunto, sebbene il metodo di controllo non sia stato ancora annunciato. Nel loro rapporto vengono semplificati gli obblighi delle aziende attive nel commercio elettronico nell’Unione Europea. E il guadagno è garantito, visto che:

• Le aziende sono esentate dall’obbligo di registrazione ai fini IVA in ciascuno degli Stati membri in cui vendono beni.

• L’attuale sistema di vendita a distanza è stato abolito ed è stata estesa l’applicazione “sportello unico” per la vendita a distanza di beni all’interno della comunità. Con il cosiddetto sportello unico – un piccolo sportello unico per la vendita di merci a distanza, sia all’interno dell’Unione Europea. Oltre che da paesi terzi, è stata abolita l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per l’importazione di piccoli pacchi da paesi terzi ed è stato introdotto un sistema elettronico ampliato di sportello unico – sportello unico per l’adempimento degli obblighi.

• Creare un nuovo portale online per la vendita a distanza da altri paesi con un valore inferiore a 150 euro.

• Le vendite elettroniche di beni sono tassate allo stesso modo e con le stesse aliquote della consegna normale, con l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto nel paese del consumatore.

• Vengono fornite regole semplificate per facilitare il rispetto delle regole sui prezzi. Per attuare le nuove regole vengono implementati tre sistemi elettronici (creati dall’UE, importati e non installati nell’UE).