Cipro: 67 anni arrestato per grande incendio – cosa dice la polizia

Nell’arresto della persona interrogata Per il grande incendio di Limassol, La polizia ha proceduto Cipro .

La polizia cipriota ha dichiarato in un comunicato che la polizia ha arrestato un uomo di 67 anni per facilitare le indagini in relazione al grande incendio ad Arakapas.

La situazione a Cipro in questo momento

Attivato il Piano nazionale speciale “Efesto” da Cipro A causa della sua velocità veloce tiro scoppiata a mezzogiorno nella comunità di Aracapa nella provincia di Limassol.

Come si è saputo, il fronte infuocato è passato vicino ακαπά Si estende fino alle pendici montuose verso nord-est, mentre i villaggi di Melini, Eptagonia e Sikopetra sono stati evacuati. Sono state inoltre impartite istruzioni per evacuare i villaggi di Odos, Ora, Farmakas, Agioi Vavatsinias e Vavatsinias.

Secondo i media ciprioti, poco dopo le 21:30, i due canadesi sono arrivati ​​da HellasMentre atterreranno domenica mattina alle 06:00 a Cipro aerei israeliani. L’aiuto dovrebbe essere inviato anche da Italia.







Anastasiades: È una priorità non perdere vite umane

“Un giorno molto difficile per Cipro. L’intero apparato statale è in piedi”, ha dichiarato il presidente della Repubblica di Cipro sull’enorme fronte di fuoco di Cipro sul suo account Twitter personale. Nikos Anastasiades E continua:

“È una priorità non perdere vite umane. Ringraziamo Grecia e Israele per aver già risposto alla missione dell’aereo antincendio”.

Giornata molto difficile per Cipro. L’intera macchina statale a piedi. La priorità è non perdere vite umane. Ringraziamo la Grecia e Israele per aver già risposto all’invio di aerei antincendio. -Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 3 luglio 2021

Il leader turco-cipriota ha anche espresso la sua intenzione di aiutare a spegnere gli incendi. ersene tataro In una conversazione telefonica avuta con Nikos Anastasiades, come annunciato via Twitter.

Il presidente Ersin Tatar ha chiamato il leader dell’amministrazione greco-cipriota, Nicos Anastasiades, e ha detto che era pronto ad aiutare a spegnere l’incendio a Limassol. Anastasiades ha detto che valuterà l’offerta di assistenza fatta dalla parte turca. pic.twitter.com/dfdjObYk73 Agenzia turco-cipriota (TAK) (TAKAjansi) 3 luglio 2021

Con due Canadair CL-415, la Grecia sta aiutando a far fronte a un grave incendio a Cipro

È interessante notare che in precedenza il nostro Paese ha inviato a Cipro due aerei del Canadianir CL-415, come annunciato dalla Protezione civile.

Il Vice Ministro della Protezione Civile e della Gestione delle Crisi, Nikos Hardalias, rimane in contatto con il Ministro degli Affari Esteri di Cipro, Nikos Christodoulides, per fornire assistenza immediata ai due aerei e qualsiasi altro mezzo disponibile, se necessario.