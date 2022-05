Italia: un misterioso enorme yacht è stato sospeso dalle autorità

Venerdì le autorità italiane hanno sequestrato un misterioso yacht enorme del valore di 700 milioni di dollari (636 milioni di euro), il nome del suo proprietario non è stato pubblicato e sembra che stia per uscire.

L’indagine delle autorità italiane “ha accertato l’esistenza di importanti legami economici e commerciali tra il proprietario ufficiale della nave Scheherazade e figure di spicco del governo russo” e figure russe sanzionate dall’Occidente dopo l’invasione dell’Ucraina, secondo una nota di Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano.

Dopo questa indagine “il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniel Franco ha firmato un decreto per fermare i movimenti” della nave, secondo il comunicato.

Un fotografo dell’AFP ha notato venerdì che la nave era stata rilasciata in un bacino di carenaggio per diversi mesi nella regione italiana della Toscana e sembrava essere pronta per la partenza.

Varato dai cantieri tedeschi nel 2020, “Scheherazade” è lungo 140 metri, contiene due piattaforme per elicotteri, una piscina, un cinema e una batteria antidrone, ritengono i dirigenti di SuperYachtFan, che si presentano come giornalisti investigativi.

La grande domanda rimane: chi possiede “Scheherazade”? Oligarca russo o qualcuno superiore a quello? Finché è russo…

Il comunicato stampa del ministero italiano non ha identificato il proprietario.

La squadra del disertore russo Alexei Navalny attribuisce questo mostro marino a Vladimir Putin.

Il mega yacht Shéhérazade nel porto di Marina di Carrara, congelato dalle autorità italiane, il 6 maggio 2022 (AFP – Federico SCOPPA)

Si basa in particolare su un elenco di membri dell’equipaggio, inclusi diversi membri dell’UST, il Servizio federale russo per la protezione delle personalità.

Sbagliato, i maghi dell’Italian Sea Group, che si sono occupati della manutenzione della nave nel suo cantiere.

Si afferma in un comunicato per la società affermando che “la proprietà di Scheherazade + non può essere attribuita al presidente russo Vladimir Putin”, che si basa sui “documenti in suo possesso e sui risultati degli esami condotti dal competente autorità”.