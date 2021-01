Leasys lancia l’offerta CarCloud su Amazon

La società di noleggio Leasys, una filiale del gruppo FCA, replica la sua offerta di abbonamento alla mobilità in Francia. Un sistema che sembra essere un successo tra privati ​​e professionisti in Italia. Poca privacy: abbonati solo online, su Amazon.

Come un piano telefonico o un abbonamento a una piattaforma di intrattenimento, CarCloud si adatta alle esigenze dell’abbonato. Immagine illustrativa © Leasys / FCA Bank

Pidocchi Continua ad espandere i suoi servizi in Francia. Dopo poche settimane di là Il primo Leasys Mobility Store è stato aperto in Francia A Lione, è concepito come un luogo di scambio e accesso a varie offerte in offerta (LCD, LLD, car sharing, ecc.), Il locatore sta investendo nel web.

Guidato FCA BankLeasys France ha annunciato il suo lancio in Francia CarCloud View Già noto ai clienti italiani, ai quali è stato presentato nel 2019. In concreto, è un’offerta Naviga attraverso un abbonamentoE il Ha lo scopo di rendere i viaggi più facili sia per gli individui che per i professionisti eliminando le restrizioni associate al possesso di un’auto.

Usa più della proprietà

“L’abbonamento Leasys CarCloud soddisfa le aspettative di coloro che lo desiderano Preferiscono usare l’auto come desiderano E i loro bisogni. È semplicemente una partecipazione alla libertà di movimento “., Sospensione Denis Vettelaria, Amministratore delegato di Leasys Rent France.

Un abbonamento a un abbonamento CarCloud è completamente digitale. Viene eseguito Attraverso Sito web gigante di e-commerce Amazon Pagare Tassa di ammissione La cui quantità varia Da 199 a 249 euroA seconda del profilo e della classe del veicolo. Una volta ottenuto il codice cliente, l’abbonato è invitato ad andare Sul sito web di Leasys Rent Al fine di selezionare la formula più adatta alle tue esigenze. Il veicolo sarà quindi programmato per la consegna presso il Leasys Mobility Store oa domicilio.

Al momento del lancio, vengono offerti quattro pacchetti:

Leasys CarCloud City A 329 € / mese: dà accesso alla Fiat Panda o alla Fiat 500 Hybrid.

A 329 € / mese: dà accesso alla Fiat Panda o alla Fiat 500 Hybrid. La famiglia Leasys CarCloud A 429 € / mese: ti permette di guidare una Fiat 500 X, una Fiat Tipo SW o una Jeep Renegade.

A 429 € / mese: ti permette di guidare una Fiat 500 X, una Fiat Tipo SW o una Jeep Renegade. Leasys CarCloud Electric A 499 € / mese: alla scoperta della nuova Fiat 500 elettrica.

A 499 € / mese: alla scoperta della nuova Fiat 500 elettrica. Leasys CarCloud Hybrid A 579 € / mese: con Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe (ibride plug-in).

Uno spettacolo LCV chiamato CarCloud Pro È anche allo studio. A titolo di confronto, in Italia, l’abbonamento a questo tipo di veicolo costa 399 euro / mese e dà accesso a un Fiat Fiorino o Fiat Doblo.