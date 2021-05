Le ultime ratifiche nazionali aprono la strada al piano di ripresa europeo

Gli ultimi due parlamenti ancora mancanti, Polonia e Austria, hanno dato il via libera giovedì 27 maggio al principio del debito comune dei 27. In tal modo, la Commissione europea potrà contrarre prestiti per finanziare il piano di ripresa europeo da 750 miliardi di euro.

In particolare, il meccanismo di nuova generazione dell’UE include il Recovery and Resilience Facility, che combina prestiti e sovvenzioni, oltre a REACT-EU, al fine di rafforzare la coerenza delle politiche – stanziamenti: Aurore Martignoni / Commissione europea

“Fumo bianco sui capitelli“, Inizia riverbero. “Procedure per l’approvazione del piano europeo di ripresa […] Ciò dovrebbe aiutare le economie a riguadagnare forza alla fine della crisi sanitaria che si avvicina alla sua fineL’Economic Journal continua.

In realtà, “Il Parlamento austriaco e polacco ha approvato la decisione sulle risorse speciali per il bilancio dell’Unione europeaGiovedì 27 maggio, si apre la strada alla prima spinta per il piano di ripresa europeo [Politico]. Così, Austria e Polonia seguono l’esempio di Ungheria e Romania, che hanno dato il loro consenso il giorno prima, per completare il necessario processo di certificazione parlamentare per la raccolta fondi. “Ci sono voluti dieci mesi per compiere questo passo decisivo, dopo che i capi di Stato e di governo europei hanno concordato, il 21 luglio 2020, dopo quattro giorni e quattro notti di negoziati, di prendere in prestito ciò che sostiene i paesi più colpiti dall’epidemia.Ricorda il mondo.

La posta in gioco era alta: se il parlamento nazionale avesse fallito, il sistema sarebbe però crollatoDimensioni senza precedenti, con 672 miliardi di euro di contributi e prestiti [au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, le principal pilier du plan de relance NDLR] Concesso agli stati membri dell’Unione Europea” [La Tribune].

Piani nazionali di recupero

In ogni paese “Il denaro dovrebbe consentire di finanziare la rigenerazione termica di edifici, progetti ferroviari, stazioni di ricarica per auto elettriche, reti di comunicazione ad alta velocità o anche infrastrutture di archiviazione dati, ecc.Menu gratuito. Il 37% delle spese dovrebbe essere destinato agli obiettivi ambientali dell’Unione europea e il 20% alla digitalizzazione dell’economia.

Per beneficiare della sua quota di 312,5 miliardi di euro nell’aiuto fornito dal Recovery and Resilience Facility, ogni Stato membro deve inviare il proprio Piano nazionale di ripresa a Bruxelles. “19 dei 27 paesi hanno già presentato la loro bozza al comitato, che ha due mesi per esaminarla e approvarla.” [La Tribune]. “Mancano ancora Repubblica ceca, Irlanda, Malta, Svezia, Romania, Paesi Bassi, Estonia e Bulgaria.Dettagli il mondo. Per quanto riguarda i prestiti, ”In questa fase, solo sette paesi hanno richiesto (Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Cipro, Romania) [en] Beneficio“, Elenco Le Figaro.

“L’acetosa europea arriverà“

Chi non ha ancora presentato i propri piani alla Commissione Europea non penalizza altri Paesi, che potranno iniziare a ricevere i loro aiuti. Il Lussemburgo, ad esempio, ha visto Il Consiglio governativo ha approvato il “Piano di ripresa e resilienza” all’inizio di marzoFacci sapere La parola Lussemburgo. Con meno di 100 milioni di sussidi, il Granducato è il paese meno dotato. L’Italia, da parte sua, ha avviato riforme per ricevere i primi pagamenti, osserva Corriere della Sera. Rimanda questo “Potrebbe significare scetticismo sul pagamento del primo lotto di 27 miliardi di dollari in fondi europei nella seconda metà di quest’annoSpiega il quotidiano italiano.

Da parte sua, la Francia “Ha restituito la sua copia all’ora stabilita“E il”Si considera uno studente abbastanza bravo da poter trarre vantaggio dal primo round di pagamenti” [Les Echos]. Questo dovrebbe essere lanciato. “In una riunione dei ministri delle finanze europei a metà luglio e possibilmente fino alla fine di giugnoSecondo una fonte Elisiana citata dal quotidiano economico. “L’acetosa europea arriveràIl ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha rassicurato Yum Francia Inter. Il deposito inviato alla Francia dovrebbe rappresentare il 13% dei 40 miliardi di aiuti ad essa destinati.

“La Commissione Europea prevede di andare sui mercati dalla seconda metà di giugno, in modo da poter sborsare i primi soldi a luglio.Specificato il mondo. “Per il resto, i pagamenti (e quindi i prestiti dell’UNHCR) verranno effettuati per la maggior parte fino al 2023.″ Il quotidiano conclude.

