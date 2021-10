Accesso istantaneo alle soluzioni di finanza aziendale

quelli disponibili Risorse del Fondo per la ripresa e la resilienza – che è stato creato per guidare le economie europee per il giorno dopo la pandemia di COVID-19- Vale 31 miliardi di euro per la Grecia. Se a questi si aggiunge il prestito bancario, la leva finanziaria dell’economia Potrebbe superare i 50 miliardi di dollari.

L’utilizzo di queste risorse non è solo un’opportunità unica per il nostro Paese, poiché il programma è destinato ad aumentare Tasso di crescita a lungo termine dell’economia di almeno il 30%, ma anche Una grande sfida per l’imprenditoria greca e il sistema bancario Ha chiesto una risposta rapida e azioni di smaltimento.

Come utilizzare le risorse del Fondo Recupero e Sostenibilità

Le risorse saranno utilizzate attraverso tre assi:

a) Con l’inclusione nei programmi di sovvenzione dell’azienda

b) attraverso prestiti per finanziare i costi ammissibili dei suoi progetti di investimento

c) Attraverso la partecipazione dell’impresa alla realizzazione di progetti pubblici o privati ​​finanziati dal Fondo in qualità di appaltatore, subappaltatore o fornitore.

Le risorse del fondo saranno indirizzate alle imprese attraverso sovvenzioni e prestiti sulla base delle seguenti priorità:

– Salto Verde

– Trasformazione digitale

Innovazione, ricerca e sviluppo

– estroversione

Aumenta il volume attraverso acquisizioni e fusioni.

Sono idonei Tutti i settori dell’economia e tutte le imprese, che prevede di investire in progetti che portino avanti gli obiettivi e le priorità del Piano Nazionale di Risanamento e Sostenibilità.

Accesso diretto ai finanziamenti attraverso il framework dei servizi ETHNIKI 2.0

Banca nazionale Partecipa all’allocazione delle risorse del fondo alle aziende con il framework di servizi integrati ETHNIKI 2.0. Con il know-how necessario e le soluzioni adeguate, è pronta a dare impulso ai piani aziendali, fornendo Un framework di servizi affidabile, flessibile e funzionaleAl fine di fornire tutti gli strumenti per trovare il giusto programma di investimento disponibile. Fornisce la versione nazionale 2.0 Accesso diretto a soluzioni di finanziamento per piccole, medie e grandi imprese, che vogliono diventare più verdi, aggiornati digitalmente, aperti e innovativi.

La chiave per contattare le aziende con la Banca nazionale è Responsabile delle relazioni (RM)Chi può discutere con loro le opportunità di investimento che ogni singolo obiettivo del programma di sviluppo del fondo presenta e come possono essere beneficiate. RM identifica le esigenze dell’azienda e propone soluzioni adeguate alle condizioni specifiche del suo ambiente aziendale che supportano la sua inclusione nel piano aziendale appropriato e la accompagna in ogni fase dello sviluppo.

L’obiettivo è che il processo di approvazione non superi i due mesi per i grandi progetti di investimento e un mese per i piani aziendali di media entità.

Per le piccole e medie imprese, i piani della banca Diversi modi per ricevere e valutare le loro richieste, per una revisione e un’approvazione più rapide. A seconda delle caratteristiche di ciascuna azienda, ad esempio attività, fatturato, che saranno registrati in un apposito strumento o elenco, il cliente avrà a sua disposizione tutte le opzioni adeguate, al fine di coprire qualsiasi esigenza con le risorse a disposizione del fondo, nonché la possibilità di ulteriori finanziamenti con prodotti specializzati forniti dalla Banca nazionale.

Al Ahli Bank è pronta ad accogliere le richieste di prestito delle aziende parallelamente alla pubblicazione dei primi bandi di finanziamento.

Ulteriori informazioni e il modulo di manifestazione di interesse per ETHNIKI 2.0 Qui