Spagna: perché le strade di Madrid sono così piene di pecore?

I pastori, vestiti con i costumi tradizionali, accompagnavano le loro greggi al ritmo di musiche popolari e ballavano

le sue strade Madrid La domenica piena di pecora E le loro campane risuonavano come pastori che conducono in mezzo le loro greggi spagnolo Dal capoluogo, seguendo le antiche vie delle pecore e delle capre per l’inverno.

I residenti della capitale spagnola sono scesi sui marciapiedi e nelle strade per guardare lo spettacolo, che è stato cancellato l’anno scorso a causa di Epidemia di covid19.

Il festival annuale, iniziato nel 1994, consente ai pastori di esercitare il loro diritto di utilizzare metodi tradizionali per trasportare i loro animali dal nord della Spagna ai pascoli del sud per l’inverno.

La strada li portava attraverso pacifici paesaggi rurali diversi secoli fa, ma oggi devono attraversare la vivace città.

“È fantastico. Vengo ogni anno e questa è la prima volta che ho dei bambini, quindi sono fantastici”, ha detto Graciela Gonzalez, 39 anni. I pastori vestiti con i costumi tradizionali hanno accompagnato le loro greggi al suono della musica popolare e ballato, mentre i bambini sembravano godersi l’opportunità di vedere gli animali da vicino.

“A volte possiamo toccarla”, ha detto Carmen Iglesias di otto anni, che ha guardato lo spettacolo con suo padre e il fratello di sei anni Noah.

