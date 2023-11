Le pressioni psicologiche sono in aumento tra le giovani donne

Nel 2022, la Federazione ha preso il polso della salute del Paese. E risultati Settima indagine Il tema affrontato venerdì a Berna congiuntamente dall’OFS e dall’OFS si può riassumere molto facilmente: «La gente sta bene», si rallegra Anne Levy, direttrice dell’OFS. L’85% delle persone di età superiore ai 15 anni che vivono nel Paese si considera sano e l’83% si dichiara felice.

I vari indicatori di questo sondaggio quinquennale sono cambiati poco rispetto al 2017. Gli intervistati (un campione rappresentativo di 21.930 persone) fumano meno, bevono meno alcol, mangiano meno carne e l’obesità è rimasta relativamente bassa e stabile. Per Anne Levy: “Questi risultati sono molto soddisfacenti. Vedo un alto livello di stabilità nella situazione sanitaria della popolazione. Ma dopo un esame più attento, scopriamo che alcuni indicatori non sono buoni nel confronto internazionale, e altri indicatori preoccupanti sono in arrivo. salita.”