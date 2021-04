Elenco dei sentimenti che dovremmo conoscere

I sentimenti sono il solito modo di vivere Emozione. Sono il suo canale più popolare. Definendolo, lo lascerò così: Sono stati autonomiE diffondereE Che hanno una sfumatura piacevole o fastidiosa causata da stimoli esterni o interni. Lo spiegherò in modo descrittivo.

Per paese Personale Dobbiamo capire che l’esperienza è interna, e quindi la percepiamo attraverso la sua idiosincrasia, l’area in cui vengono riviste tutte le esperienze che ogni persona vede individualmente.

Dobbiamo capire che l'esperienza è interna, e quindi la percepiamo attraverso la sua idiosincrasia, l'area in cui vengono riviste tutte le esperienze che ogni persona vede individualmente. diffondere Ciò significa che ciò che percepiamo ha un certo sfondo etereo, sfocato, impreciso, poco nitido, con contorni sfocati. Una persona che è felicissima dice spesso qualcosa di buono che le è successo dirà che non riesce a trovare le parole per esprimere i propri sentimenti.

Tonal è divertente o fastidioso, positivo o negativo. Quello che ci dice è che non ci sono sentimenti neutri nel senso stretto della parola. Pensa alla noia, che è molto vicina alla depressione, o all'indifferenza, ed è vicina al rifiuto. Mi piacciono o non mi piacciono i paesaggi. Mi piace qualcuno che conosco o no, mi piace stare con lui o preferisco non vederlo. Prendono tutti forma Coppie antimiche : Gioia-tristezza, piacere-risentimento, eccitazione-calma, tensione-rilassamento, vicinanza-rifiuto.

La loro origine è complessa, ma si può riassumere in quello che sono Causato da impulsi o impulsi che provengono dall'esterno all'interno. All'esterno, l'insieme di cose che può produrre è una storia senza fine (possono essere stimoli fisici, psicologici, sociali, culturali e spirituali, ciascuno di immensa ricchezza e allo stesso tempo legate tra loro). Pensiamoci Infatuazione: Ci si ferma a una persona che scopre di essere preziosa, e poi si innescano una serie di fattori che hanno a che fare con l'esistenza esterna di quella persona che vediamo, ascoltiamo, contempliamo e in cui ci immergiamo. Tutto inizialmente viene dall'esterno. Al contrario, un'altra possibilità viene dall'interno; Una persona si sente triste quando pensa a eventi passati o futuri poiché è preoccupata di trasformare la sua testa in un problema personale a cui è difficile trovare una soluzione adeguata. Altre volte i fatti possono essere mescolati, con fattori di entrambe le fonti che si verificano contemporaneamente.

Recessione

È una malattia del doloreIn esso: indifferenza, mancanza di illusioni, depressione, tristezza, senso di colpa per il passato, esaurimento psicologico. Il Ansia È una malattia delle emozioni negative: Paure preventive, paure varie, ansie, ansie, coinvolte in un cattivo presagio. Il disturbo ossessivo è una malattia ossessiva dimostrabile Scetticismo mentale: questi pazienti cadono in comportamenti ridicoli che non possono interrompere (lavarsi le mani più volte al giorno, controllare luci, porte e interruttori, pensieri intrusivi che invadono).

Il catalogo delle emozioni le classifica, le dispone e le organizza e ne spiega le origini e gli effetti. E ne disegnerò un elenco, una pennellata che adotti in coppie opposte: temporanea e permanente, superficiale e profonda, semplice e complessa, stimolante e non stimolante, positiva e negativa, leggera e patetica, attiva e passiva, impulsiva e riflessivo, direttivo e cognitivo, graduale e irregolare, con predominanza del passato e del presente e del futuro.

Sapere come funzionano le nostre emozioni è un modo molto efficace per conoscerci meglio e sapere come esplorare ciò che ci sta accadendo, le sue oscillazioni, i suoi alti e bassi ei suoi momenti sorprendenti. L’intelligenza dovrebbe dirigere e insegnare i sentimenti nel modo migliore. E questo non è facile perché la vita stessa ci rende entusiasti di qualcosa e perdiamo la prospettiva. C’è un tale viaggio tra un trigger, cosa lo guida e cosa funziona dall’inizio, che è la prima cosa che dobbiamo sapere. Poi viene il passo successivo, che è Cambiamento emotivo Può essere composto da tre righe (Sensazione, passione ed emozione) Poi viene l’aspetto esteriore, che è il comportamento. Sono componenti successive: Il fattore scatenante – cambiamento emotivo – comportamento.

Stati emotivi

Sentimenti Sono stati emotivi che si verificano in modo più acuto e improvviso, sono effimeri e hanno una relazione fisica: tachicardia, sudorazione, disco gastrico, mancanza di respiro, costrizione toracica, bocca secca, tremori agli arti superiori … Il disagio attraversa il corpo in maniera rapida e imprecisa, determinando un’irrequietezza dalle molteplici sfumature.

Gli esempi possono essere sia positivi che negativi, che vanno dalla tanto attesa grande notizia che si materializza all’improvviso, a uno stato di estrema ansia o reazione. Da una mancanza di controllo psicologica. C’è un esempio clinico di cui si parla molto oggi: Attacco di panico, È un episodio interrotto nel tempo e appare all’improvviso come una tempesta di sintomi fisici accompagnati da tre paure spettrali che si formano: Paura della morte, paura della follia e paura di perdere il controllo. Tutti e tre formano un trio di aspettative piene di avversità in cui l’incertezza crea un malessere a cui è difficile relazionarsi. Le emozioni modificano fortemente il comportamento.

Emozioni

E la terza esperienza emotiva che voglio evidenziare sono le emozioni, che costituiscono il sistema emotivo intenso, volgare e potente che fa passare l’intelligenza al terzo o quarto livello. Sono più intensi dei sentimenti e fanno dissolvere gli strumenti dell’intelligenza. Nell’emozione compaiono le tendenze più elementari, ci trascinano con le loro onde, perdiamo la capacità di argomentare e il pensiero cessa di essere chiaro e distorce la percezione della realtà. Sono più frequenti in Gioventù. La capacità di controllare le emozioni è una professione che significa moderazione nel valutare le cose che ci accadono e una visione lunga degli eventi personali. Il rovesciamento della ricchezza finanziaria, il fallimento professionale di non essere aiutato da coloro che deve aiutare o l’infedeltà sanguinosa e inaspettata non è la stessa cosa. Tutto questo è accurato