Le piogge di meteoriti delle Geminidi questo fine settimana vedranno oltre 100 stelle cadenti multicolori all’ora

È previsto che più di 100 stelle multicolori si diffondano nel cielo notturno questo fine settimana durante il picco degli sciami meteorici delle Geminidi.

La parata cosmica si svolgerà tra il 4 dicembre e il 17 dicembre, con le migliori notti da guardare dalla sera del 13 dicembre fino al mattino successivo.

La NASA afferma che l’emisfero settentrionale sarà in grado di vedere lo spettacolare evento per tutta la notte del giorno 13, con il picco di attività intorno alle 20:00 ET e dopo la mezzanotte per gli spettatori nell’emisfero meridionale.

Le stelle brillano di un giallo brillante, blu, verde e rosso mentre viaggiano a 78.000 mph, mentre le stelle che brillano più luminose lasciano una scia luminosa lungo il loro percorso.

È previsto che più di 100 stelle multicolori si diffondano nel cielo notturno questo fine settimana durante il picco degli sciami meteorici delle Geminidi. Nella foto è raffigurato lo sciame meteorico delle Geminidi visto dal Lago Buna vicino a Lonavala il 14 dicembre 2017 a Mumbai, in India.

Diana Hanikainen, sovrintendente editoriale presso Cielo e telescopio“Vale la pena affrontare il freddo durante questa doccia di punta”, in una dichiarazione.

Le Geminidi presentano il loro miglior spettacolo di “Shooting Stars” dell’anno.

Se hai cieli limpidi e scuri senza inquinamento luminoso, potresti vedere una meteora attraversare il cielo ogni minuto o due dalle 22:00 fino all’alba nella notte di punta.

Gemelli è una scia di polvere dietro la cometa 3200 Phaethon diverse migliaia di anni fa e sembra irradiarsi da un punto della costellazione dei Gemelli.

La parata cosmica si svolgerà tra il 4 dicembre e il 17 dicembre, con le migliori notti da guardare dalla sera del 13 dicembre fino al mattino successivo. Nella foto è un evento in Arizona nel 2017

Le piogge furono segnalate per la prima volta nel 1862, ma fu solo nel 1983 che gli scienziati stabilirono che Phaethon era la fonte.

La cometa madre ha un diametro di circa tre miglia e viaggia intorno al sole ogni 1,4 anni e lancia la sua polvere ogni volta che si avvicina alla stella madre della Terra, e la polvere ha le dimensioni di un pisello.

Se non è nuvoloso, stai lontano dalle luci intense, sdraiati sulla schiena e guarda. Ricorda di lasciare che i tuoi occhi si adattino all’oscurità: vedrai più meteore in questo modo “, ha detto in un comunicato la NASA Shard.

Le stelle brillano di un giallo brillante, blu, verde e rosso mentre viaggiano a 78.000 mph, mentre le stelle che brillano più luminose lasciano una scia luminosa lungo il loro percorso. Nella foto c'è una foto di una doccia scattata nel 2018 sull'isola di Rusky, al largo di Vladivostok

Tieni presente che questa mod potrebbe richiedere circa 30 minuti. Non guardare lo schermo del tuo cellulare, perché rovinerà la tua visione notturna! “

I meteoriti sono anche alcune delle meteore più veloci: sfrecciano nel cielo notturno 1.000 volte più velocemente di un ghepardo, 250 volte più veloci dell’auto più veloce del mondo e oltre 40 volte più veloci di un proiettile rapido.

“I Gemelli producono molte meteore quasi tutti gli anni, ma quest’anno migliorano poiché il picco della doccia coincide all’incirca con una luna nuova”, ha detto la NASA.

“Quindi ti auguro un cielo sereno per catturare alcune stelle.”