Lo studio afferma che i granchi che si nutrono di alghe potrebbero aiutare a salvare le barriere coralline

Un nuovo promettente studio afferma che i granchi reali potrebbero aiutare a salvare le barriere coralline minacciate tenendo sotto controllo l’eccessiva crescita di alghe.

Prove nelle Florida Keys hanno dimostrato che i granchi dei Caraibi sono migliori di altre specie nel rimuovere le alghe troppo cresciute che minacciano le barriere coralline mangiandole.

Gli esperti hanno scoperto che quando si introducevano specie di granchio avide in appezzamenti sperimentali sulla barriera corallina, si riduceva la copertura di fanerogame del 50%.

Se la specie potesse essere migliorata in natura, potrebbe aiutare a controllare le alghe – che si stanno diffondendo rapidamente a causa dei cambiamenti climatici – e ripristinare le barriere coralline, che dovrebbero scomparire completamente entro il 2100.

Le barriere coralline sono minacciate dall’aumento della temperatura dell’acqua, che sta portando allo sbiancamento dei coralli, così come l’acqua più acida, l’inquinamento, le malattie e altro ancora.

Questa foto mostra un granchio reale dei Caraibi (Mithrax spinosimus). Questa specie è il più grande granchio erbivoro dei Caraibi e ha una “forte capacità di pascolo”.

“Questo apre un percorso completamente nuovo per il recupero della barriera corallina”, ha detto l’autore dello studio, il professor Mark Butler della Florida International University.

“L’aumento sperimentale dell’abbondanza di grandi granchi erbivori nativi sulle barriere coralline delle Florida Keys ha portato a un rapido declino della copertura di fanerogame marine e, per circa un anno, ha portato al ritorno di coralli e piccoli pesci in quelle barriere coralline”.

I ricercatori affermano che il bracconaggio, i cambiamenti climatici, le malattie e le sostanze nutritive – l’acqua troppo fertilizzata che porta a un’eccessiva crescita di alghe – hanno alimentato la superiorità delle alghe sulle barriere coralline, in particolare nei Caraibi.

Il professor Mark Butler ha dichiarato a MailOnline: “Le alghe marine carnose (alghe) che si trovano sulle barriere coralline hanno molti impatti negativi sulle barriere coralline quando le alghe sono così abbondanti”.

Questi impatti includono l’occupazione di un’area sulle barriere coralline che non consente alle nuove larve di corallo di stabilirsi.

La crescita delle alghe blocca anche i coralli dalla luce solare, di cui hanno bisogno le cellule algali simbiotiche della barriera corallina per sopravvivere.

Le alghe rilasciano anche sostanze chimiche che comprimono il corallo, il che riduce la riproduzione del corallo e rende il corallo più vulnerabile alle malattie.

I ricercatori stanno monitorando le barriere coralline. Il team ha condotto i suoi esperimenti due volte e ha trovato risultati promettenti entrambe le volte

Nelle acque del Mar dei Caraibi, molte barriere coralline hanno subito un “cambiamento di fase ecologico”, con le alghe che ora dominano le barriere coralline precedentemente ricche.

I ricercatori affermano che le alghe hanno un impatto negativo sulla crescita, la riproduzione, il reclutamento e la sopravvivenza delle barriere coralline, poiché le due competono.

La crescita eccessiva di alghe favorisce anche la riproduzione delle spugne coralline – semplici animali acquatici con scheletri densi ma porosi – in un “circolo vizioso” di circolazione dei nutrienti tra le alghe e la spugna, che danneggia le barriere coralline.

Butler e i suoi colleghi hanno studiato le barriere coralline e altri habitat nelle Florida Keys, la catena di isole tropicali che si estende per 120 miglia dalla punta meridionale dello stato americano, da oltre 30 anni.

La familiarità di Butler con il sito ha aiutato il suo team a identificare il ruolo poco apprezzato del Re della notte caraibica (Mithrax spinosissimus), spesso sconosciuto.

Questa specie è il più grande granchio erbivoro dei Caraibi e ha una “forte capacità di pascolo”.

Mangia enormi quantità di alghe a tassi che rivaleggiano con tutti gli altri pesci e invertebrati dei Caraibi e mangia alghe che altre specie evitano.

I granchi caraibici non sono naturalmente presenti in quantità sufficienti per mantenere il controllo delle alghe.

Ma i ricercatori si sono chiesti se i tumori potessero ripristinare l’equilibrio se il loro numero potesse essere aumentato.

Il team ha condotto due esperimenti di seguito in siti separati a circa nove miglia di distanza nelle Florida Keys, entro 12 macchie isolate di barriera corallina.

I ricercatori stanno monitorando le barriere coralline che sono minacciate dal riscaldamento dell’acqua, che porta allo sbiancamento dei coralli, così come l’acqua più acida, l’inquinamento, la pesca eccessiva e le malattie.

Le barriere coralline sono state divise in tre gruppi: “barriere coralline di controllo non trattate” lasciate sole ma usate come riferimento, “barriere coralline piene di granchi” e barriere coralline su cui i subacquei hanno lavato i coralli per rimuovere alghe e alghe prima di aggiungere i granchi.

Inizialmente, l’85% dei coralli era ricoperto di alghe e quel numero non è cambiato dopo un anno sulle barriere coralline che sono rimasti soli.

Ma l’aggiunta di granchi ha influito notevolmente sulle alghe, con una copertura inferiore al 50 percento.

Nel trattamento finale, in cui i coralli sono stati strofinati per primi, la copertura di fanerogame è stata ridotta di circa l’80%, ma l’effetto è stato di breve durata a meno che non fossero stati introdotti anche i granchi.

Quindi il team ha eseguito di nuovo l’esperimento nel secondo sito, che ha mostrato “risultati altrettanto impressionanti”.

La copertura iniziale complessiva di fanerogame marine sul secondo gruppo di coralli era inferiore in questo secondo esperimento – 65 per cento – ma ha prodotto “risultati quasi identici”.

Per questo ripetuto esperimento, i granchi da soli hanno ridotto la copertura di alghe di circa il 50% e massaggiando prima le barriere coralline, le alghe sono diminuite di circa il 70%.

I risultati mostrano che i granchi erbivori possono essere utilizzati come un altro strumento per il ripristino dei coralli, che può integrare l’approccio combinato al trapianto di frammenti di corallo in coralli degradati.

Questo approccio aiuta a migliorare la biomassa corallina e la riproduzione sessuale dei coralli, ma finora non ha riportato i coralli al loro stato precedente.

Butler e il coautore dello studio Angelo Jason Spadaro hanno scritto nel loro articolo pubblicato in: Biologia attuale.

La formazione di coralli nelle Florida Keys è rimasta stabile negli ultimi 8000 anni, ma è in rapido declino a causa delle minacce che devono affrontare.

Ad esempio, la terza barriera corallina più lunga del mondo ai margini delle Florida Keys contiene ora meno del 2% della copertura corallina, una frazione di quello che faceva solo pochi decenni fa.

“Ci si chiede come sarebbero i tropici senza la straordinaria complessità e bellezza delle barriere coralline poco profonde”, ha detto Butler.

Superare la sfida del cambiamento climatico insieme al ripristino delle barriere coralline native, come lo sviluppo di programmi di stoccaggio dei granchi erbivori, è immediatamente necessario per invertire questo degrado.

“I nostri risultati non significano molto se non portano a nuovi tangibili sforzi di restauro”.

I vivai di coralli sono già stati istituiti per aiutare a ripristinare le barriere coralline, ma per mettere in pratica le nuove scoperte sarà necessario creare vivai per far crescere un gran numero di granchi, cosa che i ricercatori stanno ora facendo. Sto cercando di trovare una risorsa.