Questa nuova specie è stata appena scoperta da uno studente

Non capita tutti i giorni di scoprire una nuova specie di dinosauro. Per non parlare della scoperta fatta da uno studente di paleontologia americano. Senza saperlo, all'improvviso, Quest'ultimo è all'origine del ritrovamento di una versione più piccola del famoso Hell's Chicken. Spiegazioni.

Anzi Willie, il pollo dell'inferno

potresti sapere Questo piccolo dinosauro chiamato Anzu wyliei è stato scoperto a Hell CreekÈ una formazione geologica che si estende dal Montana al Nord e al Sud Dakota e attraverso il Wyoming. In questa zona sono stati rinvenuti molti fossili della fine del periodo Cretaceo. Anzu wyliei, soprannominato Hell Chicken dal luogo in cui è stato ritrovato (Hell Creek significa valle dell'inferno) è L'unica specie di Caenagnathidae, una classe che comprende teropodi ovipari del Cretaceo superiore dell'Asia e del Nord America.

Anzu wyliei era un dinosauro Taglia media, 3,5 metri di lunghezza con Becco sdentato, I suoi arti posteriori ricordano quelli degli uccelli E dopoUna cresta ossea sulla testa.

I fossili acquistati online permettono la scoperta di una nuova specie di dinosauro

Kyle Atkins Weltman, uno studente di dottorato in paleontologia presso l'Oklahoma State University, stava lavorando a un progetto di ricerca quando ha deciso di acquistare fossili online nel 2020 per studiarli. per lui, Dovevano essere le ossa delle zampe e dei piedi di questo famoso animale, Anzo Willi.

Tuttavia, esaminandolo più in dettaglio, lo studente se ne è reso contoIn realtà si trattava di una specie che fino ad ora non era mai stata riconosciuta. Kyle Atkins Weltman notò che le ossa che aveva acquistato erano più piccole, portandolo a credere che potessero essere i resti di un esemplare più giovane. Ma questo non era il caso!

In effetti, la differenza tra Anzy wyliei è piccola ma importante. Lo studente americano se ne è accorto Le ossa della caviglia sembravano più adatte alla corsa rispetto alle specie già conosciute. Differenti per dimensioni e adattamento alla corsa, Così Atkins-Weltman scoprì una nuova specie di dinosauro che decise di chiamare Eoneophron infernalis. Il nome significa “Pollo infernale dagli albori del Faraone”, è stato scelto in riferimento al suo animale domestico, una lucertola chiamata Faraone.

Eoneophron infernalis ha dimensioni inferiori a un metro e può pesare 80 kg a differenza di Anzu che pesava 300 kg. Questa scoperta ci permette di conoscere meglio i diversi dinosauri vissuti alla fine del periodo Cretaceo. I fossili acquistati dallo studente americano si trovano ora al Carnegie Museum of Natural History di Pittsburgh.