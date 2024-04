Le nubi causate dalla pioggia hanno causato inondazioni a Dubai? Perché gli esperti dicono di no | Notizia

Martedì gli Emirati Arabi Uniti sono stati allagati dopo che un temporale ha scaricato in poche ore più di un anno e mezzo di pioggia, sommergendo le strade e l'aeroporto internazionale di Dubai.

Anche il vicino Oman è stato teatro di forti piogge e inondazioni che hanno ucciso almeno 20 persone.

Sui social media si è diffusa la speculazione che collega il processo di cloud seeding, che comporta la manipolazione delle nuvole esistenti per stimolare le precipitazioni, a precipitazioni senza precedenti. Ma gli esperti sostengono che le precipitazioni record siano probabilmente dovute al cambiamento climatico.

Ecco cosa sappiamo sulle cause delle precipitazioni record e delle conseguenti inondazioni negli Emirati Arabi Uniti e in Oman.

Cosa è successo negli Emirati Arabi Uniti e in Oman?

La tempesta ha colpito inizialmente l’Oman domenica prima di colpire gli Emirati Arabi Uniti martedì, causando interruzioni di corrente e disagi ai voli. L'alluvione ha sommerso le case, causato il caos del traffico e intrappolato le persone nelle loro case a Dubai.

Le autorità hanno affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno assistito alle piogge più abbondanti mai registrate.

L’agenzia di stampa statale WAM lo ha descritto come un “evento climatico storico” che ha superato “qualsiasi cosa documentata da quando è iniziata la raccolta dei dati nel 1949”. Ciò avveniva prima della scoperta del petrolio greggio nel paese del Golfo, ricco di energia.

Alla fine di martedì, più di 142 millimetri (5,59 pollici) avevano sommerso Dubai, dove vivono più di tre milioni di persone. All'aeroporto internazionale di Dubai sono caduti quasi 127 mm (5 pollici), mentre in un anno intero sono caduti nella norma circa 76 mm (3 pollici).

Secondo le autorità, tra domenica e mercoledì in Oman sono caduti circa 230 mm di pioggia. Le precipitazioni medie nella capitale, Mascate, sono di circa 100 mm all'anno. Anche Bahrein, Qatar e Arabia Saudita hanno assistito alla pioggia.

Cosa ha alimentato la speculazione che attribuiva la causa delle piogge a Dubai all'inseminazione delle nuvole?

I rapporti hanno citato i meteorologi del Centro meteorologico nazionale degli Emirati Arabi Uniti secondo cui Dubai ha effettuato sei o sette voli per seminare le nuvole prima che iniziassero le piogge. I dati di tracciamento dei voli analizzati dall'Associated Press hanno anche mostrato che un aereo appartenente agli sforzi di cloud seeding degli Emirati Arabi Uniti ha volato intorno al paese lunedì.

L’inseminazione delle nuvole, iniziata negli anni ’90, faceva parte degli sforzi del Paese per risolvere la carenza d’acqua.

Secondo i rapporti, mercoledì l'NCM ha affermato che la semina è avvenuta domenica e lunedì, non martedì.

Omar Al-Yazidi, vicedirettore generale del Centro nazionale di meteorologia, ha dichiarato a NBC News che l'organizzazione “non ha effettuato alcuna operazione di semina durante questo evento”.

“Uno dei principi di base del seeding delle nuvole è che bisogna colpire le nuvole nella loro fase iniziale, prima che arrivi la pioggia. Se si verifica una situazione di forte temporale, è troppo tardi per fare qualsiasi seeding”, ha aggiunto.

Le piogge sono rare negli Emirati Arabi Uniti e in altre parti della penisola arabica, tipicamente nota per il suo clima secco e desertico. La temperatura dell'aria in estate può superare i 50 °C (122 °F).

Anche gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman non dispongono di sistemi di drenaggio per gestire le forti piogge e durante le piogge è comune il ristagno delle strade.

I cambiamenti climatici causano forti piogge?

Esperti e funzionari hanno sfatato la speculazione secondo cui la semina delle nuvole avrebbe causato le piogge.

“Se ciò accadesse con l'inseminazione delle nuvole, avrebbero acqua tutto il tempo. Non è possibile creare pioggia dal nulla da sola e ottenere 6 pollici [152.4mm] “Il cambiamento climatico rappresenta una sfida enorme per l’acqua”, ha affermato Ryan Mau, ex capo scienziato presso la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti.

Gli esperti affermano che il diluvio è stato probabilmente causato da un sistema meteorologico naturale esacerbato dai cambiamenti climatici.

Mark Howden, direttore dell’Istituto per il clima, l’energia e le soluzioni ai disastri dell’Università nazionale australiana, ha affermato che il riscaldamento globale ha portato ad acqua “insolitamente” calda nei mari intorno a Dubai, dove c’era anche aria molto calda sopra di loro.

“Ciò aumenta il potenziale tasso di evaporazione e la capacità dell’atmosfera di trattenere l’acqua, consentendo l’accumulo di maggiori quantità di pioggia come quello che abbiamo appena visto a Dubai”.

Secondo i rapporti, le forti piogge sono state il risultato di una tempesta lenta che si è spostata attraverso la penisola arabica nel Golfo di Oman per diversi giorni. Questa tempesta ha trasportato abbondante umidità tropicale vicino all'equatore e l'ha rilasciata pesantemente sulla regione.

La tempesta era apparsa anche nei modelli di previsione giorni prima.

Susan Gray, professoressa di meteorologia all’Università di Reading, ha affermato che enormi tempeste tropicali come queste “non sono eventi rari in Medio Oriente”. Ha citato un recente studio che ha analizzato quasi 100 eventi di questo tipo nella penisola arabica meridionale dal 2000 al 2020, la maggior parte dei quali si è verificata in marzo e aprile, inclusa una tempesta del marzo 2016 che è caduta di 9,4 pollici (circa 240 mm) su Dubai in poche ore.

L'evento di forte pioggia osservato oggi a Dubai è stato chiaramente collegato ad una formazione sinottica che ha aumentato il potenziale di forti piogge. Un avvallamento lento e favorevolmente inclinato con una forte colonna di trasporto di umidità ha portato a un PWAT record per aprile: https://t.co/vL3ZAbqkIH pic.twitter.com/Opoc8B8mRP – Tomer Burg (@burgwx) 17 aprile 2024

Secondo gli scienziati del clima, l’aumento delle temperature globali, causato dai cambiamenti climatici guidati dall’uomo, sta portando a eventi meteorologici più estremi in tutto il mondo, comprese forti piogge.

“Le piogge causate dai temporali, come quelli sperimentati negli Emirati Arabi Uniti negli ultimi giorni, stanno registrando un aumento particolarmente forte con l'aumento delle temperature”, ha affermato Diem Como, professore di condizioni climatiche estreme alla Vrije Universiteit Amsterdam, la potente corrente ascensionale nei temporali, si sta rafforzando in un mondo più caldo.

Cos'è il cloud seeding?

La semina delle nuvole è un tipo di processo di modificazione meteorologica che di solito tenta di aumentare le precipitazioni o la neve.

Le goccioline delle nuvole non si formano spontaneamente. Perché l'umidità possa condensarsi, è necessaria una superficie su cui aderire. All'interno della nuvola ci sono minuscole particelle nell'aria chiamate nuclei di condensazione, che forniscono una base a cui l'umidità può aderire.

L’inseminazione delle nuvole utilizza aerei e cannoni terrestri per sparare particelle nelle nuvole per creare più nuclei, attirando l’umidità. Una volta che si uniscono un numero sufficiente di goccioline, diventano pesanti e cadono a terra sotto forma di pioggia o neve.

Piccole particelle come polvere e sporco spesso svolgono un ruolo importante nella formazione di nuvole e precipitazioni fornendo superfici su cui l'umidità può condensare. Lo ioduro d'argento probabilmente svolge la stessa funzione. Anche altri materiali, come il ghiaccio secco, possono essere utilizzati per scopi simili.

Questo metodo, introdotto negli anni ’40, non può produrre acqua da un cielo limpido: le particelle devono essere rilasciate in una nuvola che contiene già umidità affinché possano cadere, o cadere in misura maggiore di quanto accadrebbe naturalmente.

Il cloud seeding rimane controverso nella comunità meteorologica, soprattutto perché è difficile dimostrarne l’efficacia e non è chiaro quale impatto negativo potrebbe avere.

I governi delle regioni colpite dalla siccità, come gli Stati Uniti occidentali e gli Emirati Arabi Uniti, hanno investito in tecniche come la semina nella speranza di generare pioggia.

Circa 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Australia, Emirati Arabi Uniti, Germania, India, Malesia, Russia e Messico, utilizzano la tecnologia di cloud seeding.

L’anno scorso il Bureau of Reclamation degli Stati Uniti ha speso 2,4 milioni di dollari per l’inseminazione delle nuvole lungo il sovrasfruttato fiume Colorado. Lo Utah ha recentemente aumentato di dieci volte il budget per la semina.

La Cina utilizza spesso i semi per scopi di irrigazione. L'ho usato anche durante le Olimpiadi di Pechino del 2008 per mantenere il cielo limpido.