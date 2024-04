Gli indiani che erano a bordo della nave mercantile sequestrata potranno tornare? Lo spiega l'inviato iraniano

Nuova Delhi:

L'equipaggio indiano a bordo della nave mercantile sequestrata dall'IRGC può tornare quando lo desidera, ha detto oggi a NDTV l'ambasciatore iraniano Iraj Elahi in un'intervista esclusiva. Non sono detenuti e sono sotto il comando del capitano della nave.

La Guardia rivoluzionaria iraniana ha arrestato la nave portacontainer battente bandiera portoghese MSC Ares e il suo equipaggio vicino allo Stretto di Hormuz il 13 aprile. L'Iran ha affermato che la nave era “collegata al regime sionista (Israele) nel Golfo”.

All'inizio della giornata, uno dei membri dell'equipaggio, la studentessa di coperta Anne Tessa Joseph, che risiede a Thrissur, Kerala, è tornata a casa.

“Il console generale indiano a Bandar Abbas ha accesso ai marinai. Ha ricevuto quella signora ed è stata trasportata via Dubai in India”, ha detto.

Ha aggiunto: “Non abbiamo problemi… Se altri vogliono partire, possono lasciare la nave e il Paese se il capitano glielo permette”.

La liberazione del marinaio arriva dopo l'intervento della Farnesina. In precedenza, il ministro degli Affari esteri S Jaishankar ha discusso la questione con il suo omologo iraniano Amir Abdollahian.

Oggi il Ministero ha pubblicato sui social media le foto dei marinai dopo il loro arrivo in India.

“@India_in_Iran, con il sostegno delle autorità iraniane, ha facilitato il suo ritorno. La missione è in contatto con la parte iraniana per garantire la sicurezza dei restanti 16 membri dell'equipaggio”, si legge nel post del ministero su X, precedentemente Twitter.

La missione indiana a Teheran sta ancora esaminando la questione ed è in contatto con i restanti 16 membri dell'equipaggio indiano a bordo della nave portacontainer. I membri dell’equipaggio sono in buona salute e in contatto con i loro familiari in India”.