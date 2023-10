Le grandi ambizioni spaziali della Cina

Se l’India ha occupato le recenti notizie spaziali con la sua missione lunare Chandrayaan-3 e il successo del lancio della sonda di osservazione solare Aditya-L1, la Cina, il suo principale rivale, si sta preparando per un programma altrettanto impegnativo nei prossimi anni. In apertura della 74a sessione del Congresso Astronautico Internazionale (IAC), l’Agenzia Spaziale Cinese (Amministrazione spaziale nazionale cineseCNSA) Introduzione carta stradale E alla fine del decennio non potrebbe essere più intenso.

Ciò inizierà nel marzo 2024 con il lancio della missione Queqiao-2. Collocherà un satellite per comunicazioni e sorveglianza nell’orbita lunare. Servirà da staffetta per future missioni robotiche al Polo Sud e al lato nascosto della Luna, Chang’e-6, Chang’e-7 e Chang’e-8. Queqiao-2 trasporterà anche tre strumenti scientifici: un interferometro fondamentale ultra lungo, una fotocamera a raggi ultravioletti estremi e un imager atomico neutro.

Missioni regolari

Il lancio della missione Chang’e-6 è previsto per maggio 2024 a bordo di un lanciatore pesante Long March 5. L’obiettivo è ottenere il primo ritorno di campioni dal lato nascosto della Luna. Per fare ciò, la CNSA utilizzerà un lander che atterrerà nel bacino Antartico-Aitken. È il più grande bacino di collisione sulla superficie lunare. I campioni di terreno verranno prelevati dalla superficie e mediante perforazione. Il veicolo di risalita invierà quindi il contenitore del campione nell’orbita lunare per l’attracco con il modulo di servizio. Quest’ultimo ritornerà sulla Terra per lanciare una capsula che ritornerà nell’atmosfera ad alta velocità, come avviene nella missione Osiris-REx.

Le missioni Chang’e-7 e Chang’e-8 verranno lanciate rispettivamente nel 2026 e nel 2028 e Chang’e-7 include un orbiter e un lander. La navicella spaziale Yutu 3 e il robot a sei zampe esploreranno il polo sud della Luna per studiare le risorse e l’ambiente. Chang’e-8 servirà come base per il futuro progetto cinese della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (Stazione internazionale di ricerca lunare, ILRS). Come Chang’e-7, viaggerà verso il Polo Sud. È composto da un orbiter, un lander, un rover e un robot con braccia che fungono da assistente del lander.

Il programma di questa missione prevede lo studio della geologia locale e l’osservazione della Terra dalla Luna. Ma anche analizzando campioni lunari in situ e sperimentando l’uso delle risorse. Approfittando del Congresso Astronautico Internazionale, l’Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese ha annunciato che Chang’e-8 è aperto alla cooperazione internazionale, compresi 200 kg di carico utile assegnati a progetti di terze parti.

Astronauti sulla Luna prima del 2030

Per Chang’e-7 e Chang’e-8 sono stati selezionati quattro siti di atterraggio situati al Polo Sud. Ci sono il cratere Amundsen, il cratere Beta Leibniz, il cratere Capius e il bordo tra i crateri Shackleton e De Gerlach. Queste aree sono tra i tredici potenziali siti di atterraggio sulla Luna per la missione Artemis 3.

Questi compiti porteranno all’orizzonte del 2029-2030. Questa è la data in cui la Cina prevede di far sbarcare un equipaggio umano sulla Luna e di iniziare la costruzione dell’ILRS, che prevede di completare intorno al 2035-2040.

Oltre a questo programma lunare, l’agenzia spaziale cinese ha diverse altre missioni di esplorazione dello spazio profondo. A cominciare da Tianwen-2 nel 2025, che invierà una sonda per incontrare l’asteroide primordiale Kamoʻoalewa. L’obiettivo: prelevare campioni che ritorneranno sulla Terra nel 2028-2029. Tianwen-2 continuerà la sua missione verso la cometa Elst-Pizarro situata nella fascia principale.

Ritorno di campioni da Marte nel 2031

L’anno 2028 vedrà il lancio di Tianwen-3, il cui obiettivo è riportare un campione di Marte sulla Terra intorno al 2031. Comprende un modulo di servizio orbitale e un lander. Quest’ultimo preleverà dei campioni utilizzando un trapano e un braccio robotico. La procedura di recupero e restituzione della capsula campione sarà simile a quella della missione Chang’e-6. Se la CNSA rispetterà la scadenza annunciata, potrebbe portare avanti il ​​Mars Sample Return Project della NASA/ESA, che prevede di restituire campioni di Marte nel 2033.

Per completare questo fitto programma, la Cina prevede di lanciare Tianwen-4 nel 2030, una missione interplanetaria che prevede di esplorare Giove e le sue lune naturali Callisto e Urano. Finora, solo la sonda Voyager 2 della NASA è passata vicino a Urano nel 1989.