Ecco come comportarsi durante la guida su strade scivolose

Sicurezza stradale – Tra martedì e giovedì è previsto un nuovo episodio di neve e ghiaccio in pianura. Meteorologia Francia Pubblicato oggi, martedì 16 gennaio, nel pomeriggio, A Bollettino di vigilanza Il che riguarda molte zone del nord del Paese. la ragione ? UN “ Seguì un episodio di pioggia gelata Anello di neve“Con un periodo generalmente moderato sul terzo nord-orientale del paese”.Fornisce l'istituzione.

Mentre quattordici dipartimenti sono stati messi in allerta per neve e ghiaccio arancione martedì fino a mezzanotte, e circa 34 dipartimenti saranno in allerta per mercoledì 17 gennaio, è bene ricordare quale comportamento seguire durante la guida di fronte a questo evento meteorologico.

Verso la fine, proprio come il tetto, si è iniziato controllando le diverse condizioni della pelle (huile, lavanda liquida…) del collo, la pressione della polmonite, la clairage, lo sfregamento e l'altra la batteria.

Tutti i conducenti dovrebbero inoltre assicurarsi di avere un giubbotto ad alta visibilità, un triangolo di emergenza, catene, attrezzature speciali per pneumatici o persino un tergipavimento.

Esagerazione delle distanze di sicurezza

Una volta sulla strada, devi prima determinare la tua velocità, poiché su una strada ghiacciata o innevata lo spazio di frenata aumenta di quattro volte. È preferibile una guida fluida e fluida e la velocità dovrebbe essere rallentata gradualmente. Lo stesso vale per eventuali accelerazioni, per non far girare la vettura. Dovrebbero essere evitati i blocchi completi.

“Anticipazione deve essere la parola chiave.” Autisti, ricorda Eric Bédeau, responsabile della regione Alpi-Provenza della rete autostradale Escotta presso Vinci Auto Routes. Io ho Provenza. ” Dobbiamo rispettare il lavoro di spargere il sale. In particolare non deve essere superato.Specifica.

In inverno è meglio esagerare le distanze di sicurezza, soprattutto di notte o in caso di nebbia. In questi casi è opportuno utilizzare i fendinebbia in aggiunta o al posto degli anabbaglianti. I fendinebbia posteriori continuano a essere utilizzati durante le forti nevicate.

Anche l'uso del regolatore di velocità, presente in quasi tutti i veicoli moderni, dovrebbe essere vietato su strade scivolose.

Nonostante tutte queste precauzioni, se scivolate su una strada ghiacciata o innevata, dovreste cercare di rispettare le seguenti indicazioni: Come ci ricorda France Bleu : “Guarda sempre il punto in cui vuoi andare; non frenare. Non accelerare; non dare strattoni improvvisi al volante. Disinserire ».

