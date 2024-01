La prima clonazione riuscita di una scimmia rhesus

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista, gli scienziati cinesi sono riusciti a clonare con successo un macaco rhesus, che ora ha due anni ed è sano, migliorando la tecnica che ha portato alla nascita della pecora Dolly nel 1996. Comunicazioni sulla natura (Una nuova finestra) (in inglese).

I primati sono particolarmente difficili da clonare e gli scienziati hanno dovuto affrontare anni di fallimenti prima di riuscirci.

Sperano che la loro nuova tecnologia, che utilizza la placenta, porti alla creazione di scimmie rhesus identiche per la ricerca medica.

Da quando la pecora Dolly è stata clonata utilizzando il trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT) nel 1996, sono stati creati più di 20 mammiferi diversi utilizzando questo processo: cani, gatti, maiali e bovini.

Apri in modalità a schermo intero La pecora Dolly è stata presentata ai media il 22 febbraio 1997. Foto: Reuters

Ma gli scienziati riuscirono a clonare il primo primate solo 20 anni dopo. Nacquero una coppia di macachi mangiatori di granchi geneticamente identici, chiamati Hua Hua e Zhong Zhong. SCNT nel 2018 presso l’Istituto di Neuroscienze dell’Accademia Cinese delle Scienze di Shanghai, guidato da Qiang Sun, primo autore dello studio.

Apri in modalità a schermo intero Hua Hua e Zhong Zhong Immagine: Accademia cinese delle scienze di Shanghai

Si è trattato di una svolta scientifica, anche se meno del 2% dei macachi granchivori clonati è sopravvissuto alla nascita. Tutti i tentativi di clonare le scimmie rhesus (Macaca mulattail tipo che ha dato il nome al sistema dei gruppi sanguigni) aveva fallito.

Il team dell'istituto cinese ha indagato sulle ragioni di questo fallimento e ne ha individuato il motivo principale: la placenta, che fornisce i nutrienti necessari per la crescita degli embrioni clonati, presentava anomalie rispetto alle placente risultanti dalla fecondazione in vitro di scimmie non clonate.

Così i ricercatori hanno sostituito le cellule della futura placenta, chiamate trofoblasti, con cellule di un feto sano e non clonato. Questa tecnica Migliorare significativamente il tasso di successo della clonazione SCNT Ha portato alla nascita di una scimmia rhesus clonata. Qiang Sun ha detto all'AFP che il suo nome è Retro e che ora ha due anni.

Il rovescio della medaglia: dei 113 embrioni iniziali è sopravvissuto solo uno, una percentuale di successo inferiore all'1%, nota Luis Montolío del Centro nazionale spagnolo di biotecnologia, che non ha partecipato alla ricerca.

Se mai si dovesse clonare l'uomo – il grande timore in questo campo di ricerca – bisognerebbe prima clonare con successo altri tipi di primati, afferma lo scienziato del British Science Media Center (SMC).

Il tasso di successo di questa ricerca è basso Afferma che la clonazione umana non solo è inutile e discutibile, ma che se tentata sarebbe estremamente difficile e moralmente ingiustificata “, ha commentato Luis Montoleo.

Opinione condivisa da Chiang Sun che giudica la clonazione umana inaccettabile In tutte le circostanze.

Tecnologia di clonazione riproduttiva di SCNT (Trasferimento nucleare di cellule somatiche) consiste nel produrre una copia genetica di un animale sostituendo il nucleo di un ovulo non fecondato con una cellula del corpo (somatica) dell'animale donatore, per creare un embrione che possa essere trasferito nell'utero della madre.

Una scimmia rhesus chiamata Tetra è stata effettivamente clonata nel 1999 utilizzando un'altra tecnica che utilizza la scissione dell'embrione. Un processo più semplice, ma può produrre solo quattro copie alla volta.