Traccia le condizioni topologiche nel grafene

Le misurazioni di microscopia a scansione di tunneling sono state eseguite nel Laboratorio di analisi della superficie solida presso l’Università di Tecnologia di Chemnitz da ricercatori tra cui lo studente di dottorato Thi Thuy Nhung Nguyen. Crediti: Ufficio stampa e archivio delle comunicazioni crossmediali / Jacob Müller



Gli scienziati sono stati in grado di dimostrare che le nanostrutture del grafene possono essere generate mediante ricottura di nanocristalli di carburo di silicio per alcuni anni. Il professor Christoph Tejenkamp, ​​presidente di Solid Surface Analysis presso Chemnitz University of Technology, spiega: “I domini di carbonio bidimensionali strettamente legati mostrano una piccola resistenza elettrica allo sbiadimento anche a temperatura ambiente. Niente di simile accade, ad esempio, con un strato esteso di grafene.





I fisici della Chemnitz University of Technology, in collaborazione con i ricercatori della Eindhoven University of Technology (Paesi Bassi), del Max Planck Institute di Stoccarda e del MAX IV Laboratory di Lund (Svezia), sono riusciti a comprendere meglio questo effetto quantitativo. “Possiamo controllarlo attentamente struttura Di questi nanotubi presunti per la prima volta con l’aiuto di un microscopio elettronico a trasmissione ad alta risoluzione “, secondo il dottorando Marcus Groschwitz del Professor of Hard Surface Analysis Thi Thuy Nong Nguyen, che sta anche completando i suoi studi di dottorato in questa regione, aggiunge , “insieme alle misurazioni. Da Microscopio a scansione a tunnel, Lo stato quantistico specifico e lo spettro di questo sistema possono ora essere determinati con alta precisione. “

È importante per la mia descrizione teorica della struttura elettronica che il bordo Grafene La nanostruttura ha un’associazione con il substrato e la flessione risultante causa quello che viene chiamato un effetto di stress. Utilizzando questo modello, è stato anche possibile spiegare la polarizzazione sinusoidale degli elettroni in migrazione. “Questa curvatura della struttura del grafene ha un effetto simile a quello che si trova solo nei materiali con un forte accoppiamento nell’orbita di rotazione. È interessante notare che il grafene stesso ha un’interazione che ruota attorno a una piccola orbita che svanisce”, dice Teigenkamp.

I risultati della ricerca vengono visualizzati nell’edizione corrente di Nano messaggi. Gli autori dello studio sono fiduciosi che lo sfruttamento di curve specifiche porterà a nuove funzioni in strutture e materiali apparentemente banali e che il campo di ricerca nell’elettronica dello stress diventerà più consolidato.

Thi Thuy Nong Nguyen et al. Lo stato della superficie topologica nei nanotubi di grafene dell’avvolgimento sopra l’asse, Nano messaggi (2021). Thi Thuy Nong Nguyen et al. Lo stato della superficie topologica nei nanotubi di grafene dell’avvolgimento sopra l’asse,(2021). DOI: 10.1021 / acs.nanolett.0c05013

