Due milioni di euro per il professore dell’UMons!

10 anni da quando Nicholas Gillies divenne professore di Matematica Applicata al PolitecnicoUMons. Il suo campo preferito: l’analisi dei dati. Ha vinto successivamente due borse di ricerca europee su questo tema. Questa volta si è trattato di un progetto da 2 milioni di euro che gli ha assicurato l’impiego di una decina di ricercatori per 5 anni.

” Il mio nome è Nicholas Gillis. Sono professore alla UMons, al Politecnico. Sono un professore di matematica applicata, specializzato in ottimizzazione e teoria delle matrici. »

Le matrici sono state la vita di Nicholas Gillis fin da quando era studente. Ma il suo amore per la matematica è nato molto prima.

” Fin da quando ero giovane, sono sempre stato attratto dalla matematica. Quando andavamo in vacanza con mia nonna, mi faceva leggere le tabelline. L’ho sempre visto come un gioco in realtà » spiega Nicola Gillies.