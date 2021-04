Le donne stanno affrontando le sfide rurali attraverso l’innovazione

Donne innovative nell’Unione europea Dalle organizzazioni agricole COPA e COGECA, attraverso il concorso “Premio Innovazione per Donne Agricoltore 2020”, che si tiene per il sesto anno consecutivo sui cambiamenti climatici e le pratiche ambientali.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla fine di marzo, con il vincitore che ha ricevuto un premio in denaro di 10.000 euro. Lo scopo del concorso è di evidenziare il contributo delle donne allo sviluppo rurale, nonché di evidenziare gli approcci innovativi adottati dalle donne per trovare nuove soluzioni alle sfide che le aree rurali devono affrontare. Il vincitore del primo premio è Ha fatto visita a Matthews Alvarez (Immagine principale) Dalla Spagna, proprietario di EntreSetas, che ha pratiche di economia circolare. La sua attività è la prima fattoria di funghi ecologica coltivata nella regione di Castiglia e León e l’unica in Spagna con strutture eco-compatibili.

Il secondo posto è andato a Immacolata Migliaccio dall’Italia, che ha una superficie di 40 acri. I campi sono dotati di sensori, un sistema di irrigazione, una stazione meteorologica e un sistema musicale a tubo attraverso il quale le colture ricevono le onde sonore. Attraverso la piattaforma digitale che utilizzi, l’agricoltore riceve i dati ambientali raccolti dai sensori e dalla stazione meteorologica, in modo che i campi coltivati ​​possano essere monitorati digitalmente.

Questo processo le ha permesso di intervenire tempestivamente sulle colture, prevenendo l’attacco di malattie nocive degli insetti. L’ha anche aiutata ad irrigare con precisione la quantità di acqua necessaria ai suoi raccolti.

I finalisti sono stati completati da altre tre donne contadine provenienti da Ungheria, Croazia e Belgio. Chiunque sia interessato può leggere le proprie storie personali sul sito womenfarmersaward.eu.