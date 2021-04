La Grecia ha ceduto la gestione di Irene all’Italia

Giovedì 1 aprile 2021, presso la Base Navale di Taranto in Italia, il Comandante della Marina Militare (COM FHQ) è stato consegnato all’Operazione Irene dal Capitano Theodoros Microboulos BN al Tenente Italiano Stefano Fromento, alla presenza del Comandante della Marina Militare . Capitano italiano Agios Fabio.

Il Capitano Theodoros Microboulos BN ha svolto i compiti di Comandante della Marina (COM FHQ) per l’Operazione Irene negli ultimi sei mesi, con le navi del quartier generale del comandante rispettivamente la fregata (F / G) ADRIAS e la F / G AEGEAN di supporto che lavorano per la azienda (FHQ), tra gli altri Altri, 14 dipendenti greci.

Inoltre, a partire da giovedì 1 aprile 2021, il Capitano Michael Magus BN ha assunto le funzioni di Capo di Stato Maggiore presso la sede dell’Operazione Irini a Roma sotto il generale Filippo Quagliatto, ed è previsto che assumerà le funzioni di Comandante a bordo della nave (COM FHQ) dopo 6 mesi.