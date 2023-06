Lawson Japan lancia una gamma di prodotti per la tua vita quotidiana

Offerta economica e gustosa panini A Ramen istantaneo Da ristoranti famosi, ci sono innumerevoli motivi per cui amiamo i nostri dolcificanti Conbini. Se ti piace particolarmente Lawsonuna delle catene di minimarket più famose del Giappone, vorrai dare un’occhiata a questa nuova gamma di prodotti ora disponibile nei negozi e Collegato.

Il divertente set include una tote bag, una borsa e una luce per la stanza, tutte con l’iconico logo blu e bianco di Lawson. Ogni articolo è disponibile separatamente e viene fornito con una rivista.

Foto: Takarajimasha Co., Ltd.

La borsa con cerniera (2189) ha le dimensioni perfette per riporre cancelleria, piccoli dispositivi elettronici e cosmetici.

Foto: Takarajimasha Co., Ltd.

Per quanto riguarda la tote bag (¥ 2.299), sfoggia un logo Lawson ricamato, oltre a un interno a righe blu e bianche con tasche.

Foto: Takarajimasha Co., Ltd.

Forse l’elemento più interessante del set è Room Light (3289), che ha quattro diverse impostazioni tra cui una modalità luce diurna e un’opzione luce calda per la sera. È anche la dimensione perfetta per la tua scrivania o tavolino.

La gamma di merchandising Lawson è ora disponibile nei negozi Lawson a livello nazionale (a partire dal 16 giugno a Okinawa) così come nei negozi HMV e Collegato.

Per maggiori informazioni visita sito web.

Altro da Time Out Tokyo

Il Warner Bros. Studio Tour di Tokyo presenterà il merchandising esclusivo di Harry Potter a Tokyo

Il gusto gelato Kit Kat x Baskin Robbins Choco Mint è disponibile solo in Giappone

Tokyo Disneyland e DisneySea stanno riportando il Priority Pass per l’estate

La nuova mostra teamLab arriverà al Castello di Kanazawa nell’autunno del 2023

Il sondaggio indica i primi 10 disagi per i turisti in visita in Giappone

Vuoi essere il primo a sapere cosa c’è di bello a Tokyo? Sottoscrizione alla Newsletter Per gli ultimi aggiornamenti da Tokyo e dal Giappone.