L’aurora boreale riappare in Francia: ecco come e quando osservarla

Scie di luce saranno visibili a mezzanotte di venerdì 14 luglio 2023. (© MaxPPP Aurelien Bréau)

Rosso, viola, giallo, blu… Il cielo è ricoperto da un bellissimo manto colorato Da venerdì 14 a sabato 15 luglio 2023.

affiliato Aurora boreale Sarà già di nuovo visibile in Francia. Lo scorso febbraio ho lasciato i Light Trails agape spettatori, regalando splendide riprese del cielo nordIL Passo di Calais e fino a Cholet (Maine e Inferiore). Sono apparsi anche da Fendi ad aprile.

Fortunatamente, un’altra parata apparirà nei cieli della Francia… e il 14 luglio, per di più.

Dove saranno visibili?

Le aurore boreali sono più visibili delle alte latitudini”, precisa Jean-Pierre Martin, segretario del Comitato di scienze planetarie e membro della Società astronomica di Francia, che lo ha contattato notizie.fr.

Al circolo polare artico, in Alaska, in Norvegia, in Islanda… l’aurora boreale fa quasi parte della vita di tutti i giorni. Come disse Jean-Pierre Martin, “Ecco, è tempo di festeggiare ogni giorno”. E chi ne farà parte, in Francia, sarà proprio della parte Francia settentrionale.

“In parte è successo davvero nell’area di Parigi, negli anni ’50 e nel mezzo”, osserva il fisico. Per questa volta saranno già di stanza nella parte alta della Francia.

Quando ?

Le luci scintillanti annunceranno quando il una notte Sarà totalmente nero… da mezzanotteSecondo Jean-Pierre Martin.

Ma potrebbe anche essere l’1:00, le 2:00 o le 3:00… perché l’aurora boreale è quello che è Bellissimo Quello volatile : se possono brillare a lungo nel cielo, invece, il loro aspetto è imprevedibile.

l’unico trucco Quindi non ti perdi niente? “Sii paziente e prendi una buona sedia”, raccomanda lo specialista.

Perché ?

affiliato particelle solari Viene emesso dal sole nell’atmosfera. La stella sperimenta picchi di intensità durante i suoi cicli di undici anni. Più avanti nel ciclo, più attivo è il Sole nella sua massima intensità. Ciò si traduce in “esplosioni di furia” dal sole, che poi scaricano particelle.

Questi entrano collisione Con altri oggetti: azoto E ossigenopresenti nell’alta atmosfera. A seconda che sia presente più ossigeno o azoto, il Colori Apparirà, si intensificherà e cambierà.

L’aurora boreale è caratterizzata da un lungo scintillio nel cielo e dall’essere molto immobile. Cosa offri? lunga vista. più? ” fare foto Ogni 10 o 20 secondi, controllalo per vedere come si è mosso il cielo, dice Jean-Pierre Martin.

E se ti manca vedere questi drappeggi nel cielo, puoi sempre vedere il drappeggio brillare a migliaia di miglia di distanza e trasmettere in diretta dall’Alaska il Sito web dell’Istituto di geofisica dell’Università dell’Alaska.

