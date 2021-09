Lato non impollinato: la sospensione non è negoziabile

Il Ministro della Salute ha confermato che l’intenzione del governo è di procedere normalmente con il Programma ND di Partnership tra Ospedali Pubblici e Privati

Ha descritto il ministro della Salute come non negoziabile, Thanos Blevris Sulla decisione del governo sospensione doveri sano non protettoIntervento alla sessione plenaria del Parlamento. “Rispettiamo pienamente i commentatori. Chiediamo loro di vaccinarsi perché altrimenti si escludono dall’NSS. Non si pensa più al governo per ulteriori opportunità per i dipendenti non vaccinati. Il governo non si tirerà indietro”, ha spiegato il Il ministro della Salute, ricordando che pochi giorni fa aveva varato una legge per riportare tutti questi al lavoro. sono vaccinati con la prima dose.

“Rispettiamo tutto il personale medico e chiediamo a coloro che sono stati sospesi dal lavoro di vaccinarsi come richiesto dalle linee guida internazionali. Altrimenti si metteranno in una situazione in cui non possono fornire i loro servizi. Poiché l’oncologo ha il diritto di non essere vaccinato, ha diritto a Per il paziente di ottenere i servizi di un medico vaccinato”. dove esistono.

Partnership tra ospedali pubblici e privati

la salute Nuove macchine nella NSS con “leasing” e nuove costruzioni da parte di privati ​​- il piano completo per la cooperazione con il settore privato Nuove macchine nella NSS con “leasing” e nuove costruzioni da parte di privati ​​- il piano completo per la cooperazione con il settore privato

Allo stesso tempo, ha confermato che il governo intende procedere normalmente con il programma ND partnership private e ospedali pubblici. “Le partnership verranno organizzate e sono nel nostro programma. Qualcosa che è nel nostro programma, sosterremo e discuteremo ciò che deve essere fatto”, ha sottolineato Blevris. Va notato che il rapporto esclusivo di Ethos.gr Ha scritto che nuove macchine stanno arrivando alla NSS con “leasing” e nuovi edifici da parte di privati. Il rapporto scioccante ha presentato un piano di cooperazione con il settore privato.

Da parte sua, il capo competente di SYRIZA ha detto, Andreas Xanthos Ha precisato che le lacune nelle strutture sanitarie in stallo non sono coperte da contratti trimestrali. “In effetti, la tua insistenza su questa cosa, non importa quale cultura di autoritarismo politico tu abbia, implica un elemento di pacificazione sociale e un elemento di sforzo per creare lacune e carenze nelle NSS che verranno molto dopo che il settore privato si riempirà, “, ha detto. “Vediamo un tale piano dietro Cerca di affrontare le scappatoie a questo punto.”

tutte le novità

“Bonamas” 900 euro per le famiglie vulnerabili – chi sono i beneficiari

Pagamento anticipato rimborsabile: chi guadagna la ritenuta sul debito – Esempi

Nuove procedure: cosa cambia nei supermercati, centri commerciali e centri commerciali

Nuove misure finanziarie dell’imposta sul valore aggiunto, ENFIA, compensazione per finalità speciali, rimborso anticipato