Spagna, Grecia e Italia: dopo mesi di attesa, l’Europa si prepara all’arrivo dei turisti

Gli Stati membri le cui economie sono fortemente dipendenti dal turismo stanno anticipando, con grande speranza, il ritorno dei viaggiatori nelle loro città o sulle spiagge, gareggiando brillantemente per la loro attrazione. Possono essere aiutati nelle loro azioni dai membri del Parlamento europeo, che martedì voteranno la tessera sanitaria europea.

L’isola italiana di Procida ha vaccinato tutti i suoi residenti per accogliere i turisti quest’estate – Crediti: zodebala/iStock

“Sono tornati! All’aeroporto di Madrid, Barcellona, ​​tornano i turisti“, Appunti Francia 3. Con l’approssimarsi delle vacanze estive, questa situazione è destinata a ripetersi in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. “Anche se l’emergenza sanitaria non è finita“I progressi nelle campagne di vaccinazione nazionali contro il Covid-19 e il calo delle curve di inquinamento in tutta Europa consentono agli Stati membri”I turisti sono di nuovo i benvenuti” [France 24]. E il “Nel 2020, pochissimi vacanzieri [s’étaient] Viaggio rischioso fuori dai loro confini per le vacanze estiveQuest’anno, le destinazioni più popolari del Vecchio Continente si stanno preparando per un afflusso di visitatori estivi [France 24].

Covid a Capri, è finita

Per attirare i clienti e salvare la stagione estiva”L’Europa continua ad eliminare gradualmente le restrizioni sanitarie“, sottolinea riverbero. Così, la Spagna haHa riaperto lunedì per tutti i visitatori vaccinati – o quando i viaggiatori dell’Unione Europea hanno presentato un test negativo“, dettagli The Economic Gazette. Una sfida importante per il Paese della penisola iberica, la seconda destinazione turistica più grande del mondo, che “Vuole rilanciare un settore importante distrutto dall’epidemiaCon un obiettivo in vista:Ha attirato 45 milioni di visitatori quest’anno” [France 3].

Anche la Grecia intende approfittare di questo periodo per rilanciare la sua economia, che è fortemente dipendente dal settore turistico. Per attirare i vacanzieri, la Repubblica di Grecia si affida a “Il concetto di “isole senza Covid”: una quarantina di isole greche, tutti i cui abitanti sono stati vaccinati‘, lui spiega Europa 1. Un’idea presa dall’Italia. “Tutti i residenti della coloratissima isola di Procida nel Golfo di Napoli sono stati vaccinati. Capri vuole fare lo stesso“La radio continua. Finalmente i treni”.senza covidSono già stati accettati solo passeggeri con test negativo.

Permesso sanitario per facilitare l’attraversamento delle frontiere

Questi paesi non si sbagliano. “Lo smantellamento e la fortificazione stanno riaccendendo l’invidia dei francesi altrove. […] Grecia, Italia, Portogallo, Italia e Croazia migliori vendite“Nelle agenzie di viaggio, dice il giornale dell’una pomeridiana in Francia 2. Ma per raggiungerlo, i criteri di ammissione differiscono sempre da uno Stato membro all’altro. “Test negativo “,” certificato di vaccinazione ” o Certificato di guarigione“…”Via terra o aria, i documenti devono essere presentati per entrare nel territorio spagnolo“, Elenco Spedire. “La Francia, dal canto suo, prevede di ordinare i test per le persone guarite dal Covid-19, mentre la Germania lascia il rischio della quarantena ai visitatori provenienti da una zona in cui il virus si sta diffondendo fortemente.‘, completare Ultime notizie dall’Alsazia.

“Il permesso sanitario, che dovrebbe essere adottato martedì al Parlamento europeo, renderà più facile per i cittadini dell’UE attraversare le frontiere quest’estateIsabelle Ory note per Europa 1. I deputati, che si incontrano a Strasburgo per la prima volta in 15 mesi, voteranno sulla questione in serata. Dovresti conoscere i risultati domani mattina.

Tuttavia, “Se i paesi dell’Unione Europea accettano a tempo di record il principio di questa carta digitale, non tutti gli danno lo stesso scopo نفس“Isabelle Urey si identifica.”Maggio termini di ingresso e soggiorno [toujours] Varia da paese a paese perché la salute rimane una competenza nazionale e ogni paese rimane libero di seguire o non seguire le raccomandazioni di Bruxelles‘, riferisce da parte sua repubblica orientale.

Se la sua data di uscita è fissata a 1lui è Luglio in 27 Paesi dell’Unione, già sette Stati membri hanno”Hanno iniziato a presentarlo ai loro cittadiniPer usarlo,I francesi dovranno aspettare il 21 giugno‘, indica Ultime notizie dall’Alsazia.

