ZERO LATENCE ANNUNCIA LA DATA DI USCITA DI WARHAMMER 40.000: SPACE MARINE VR

Ambientata nel mondo di Warhammer 40.000: Space Marine, la nuova esclusiva esperienza VR a esplorazione libera sarà disponibile in oltre 90 località a latenza zero in tutto il mondo.

Melbourne, Australia, 23 maggio 2024 /PRNewswire/ — Latenza zero leader globale nell'intrattenimento coinvolgente e creatore della più grande rete di realtà virtuale in roaming di persona al mondo, ha rivelato la data di uscita dell'attesissimo Space Marine VR: Defenders of Avarax, che sarà disponibile in località di tutto il mondo in Ottobre 2024.

Dal mondo di Warhammer 40.000, l'attesissimo Space Marine VR: Defenders of Avarax arriva nelle località VR a latenza zero in tutto il mondo. Disponibile da ottobre 2024.



In Space Marine VR: Difensori di Avarax , giocherai nei panni di uno Space Marine, un super soldato geneticamente potenziato. Durante l'esplorazione della Città Alveare di Fervastium, i giocatori si addentreranno più a fondo in un caveau in un'importante missione che potrebbe cambiare le sorti e aiutare a sconfiggere i Tiranidi, uno sciame alieno divorante proveniente da oltre la galassia conosciuta. Utilizzando una vasta gamma di armi dell'arsenale degli Space Marine, i giocatori combatteranno feroci sciami di Tiranidi assumendo il ruolo di questi guerrieri altamente disciplinati e invincibili.

“L'universo di Warhammer 40.000 e gli Space Marine in particolare hanno una tradizione e una storia incredibili e non vediamo l'ora di approfondirli.” Egli ha detto Tim RossCEO di Latenza Zero. “Con Space Marine VR: Defenders of Avarax, stiamo spingendo la nostra tecnologia al limite e il nostro talentuoso team di sviluppo sta creando l'esperienza più coinvolgente ed emozionante mai vista finora. Non vediamo l'ora che i giocatori entrino nell'ambientazione di Warhammer 40.000 affronta i Tiranidi in questa avventura epica.”

Un teaser per Space Marine VR: Defenders of Avarax è stato presentato oggi al Warhammer Skulls Showcase trasmesso in live streaming, dando ai fan un'idea di cosa aspettarsi quando il gioco verrà lanciato. Zero Latency utilizza la tecnologia migliore della categoria consentendo ai giocatori una libertà di movimento mai vista prima in mondi incredibilmente coinvolgenti.

Latenza pari a zero:

Zero Latency è un leader globale nell'intrattenimento immersivo, alimentato dalle più recenti tecnologie di realtà virtuale ed esperienze basate sulla posizione. Con oltre 90 sedi in più di 27 paesi, Zero Latency è la più grande rete VR in roaming gratuito al mondo. Dall'apertura del primo luogo VR a esplorazione libera al mondo nel 2015, Zero Latency ha deliziato più di 3,7 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Informazioni su Games Workshop®

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), con sede a Nottingham, Regno Unito, produce le migliori miniature fantasy del mondo. Games Workshop progetta, produce, vende al dettaglio e distribuisce la sua gamma di 40.000 giochi, miniature, romanzi e kit modello Warhammer®: Age of Sigmar® e Warhammer® attraverso più di 540 negozi di proprietà (Games Workshop® o Warhammer®), www.games-workshop.com Webstore e canali di vendita indipendenti in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Maggiori informazioni su Games Workshop e altri marchi e gamme di prodotti correlati (inclusa la nostra divisione editoriale “Black Library” e il nostro studio di miniature “Forge World”) sono disponibili all'indirizzo www.games-workshop.com.

Warhammer 40.000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. spazio marino vr,Logo Space Marine VR, Difensori di Avarax,GW,Workshop sui giochi,Space Marine, 40milaWarhammer, Warhammer 40,000, il logo dell'aquila bicipite “Aquila” e tutti i loghi, illustrazioni, immagini, nomi, creature, razze, veicoli, luoghi, armi, personaggi e personaggi associati sono ® o TM e/o © Games Workshop Limited, variamente registrato in tutto il mondo e utilizzato su licenza.

video – https://www.youtube.com/watch?v=QVDfufLY8fw

immagine – https://mma.prnewswire.com/media/2420163/Skulls_Space_Marine_VR_by_Zero_Latency_no_logo_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2165546/4722433/Zero_Latency_Logo.jpg