Google sostituisce il filtro Prospettive con il filtro Forum

Google sta implementando una modifica al filtro Perspectives, rinominandolo da Perspectives a Forum. Un portavoce di Google ha detto a Search Engine Land che “forum” è un nome più intuitivo quando si cercano questi contenuti. Google ci ha anche detto che gli utenti possono utilizzare questo filtro per concentrarsi sui risultati di centinaia di forum sul Web.

Ulteriori informazioni sulle visualizzazioni. Google ha lanciato il filtro delle visualizzazioni sulla ricerca mobile lo scorso giugno, dove puoi filtrare i risultati della ricerca solo su quel tipo di contenuto. Gli utenti possono filtrare i risultati della ricerca per visualizzare video, blog e forum. Questi risultati hanno lo scopo di mostrare alle persone una “esperienza dal vivo” delle loro query di ricerca, ha detto Liz Read, vicepresidente della ricerca di Google, a Search Engine Land al Google I/O. Questi utenti possono vedere le risposte di persone che condividono le loro prospettive personali e queste risposte sono fornite in un'interfaccia utente più intuitiva e fruibile per gli utenti più giovani.

Come appare adesso. Poche settimane fa io ho raccolto Google sta testando la visualizzazione di “Forum” come filtro di ricerca nei risultati di ricerca. Ecco questo screenshot da Shamim Adhikarat:

Ecco la stessa query, ma con l'opzione per filtrare le prospettive:

Perché il cambiamento. Google ha affermato che continua a investire per rendere più semplice per gli utenti trovare contenuti che riflettano le prospettive delle persone e le esperienze dirette sulla ricerca. Google ci ha detto che è sempre alla ricerca di nuovi modi per renderlo più facile da trovare. Sulla base dei suoi dati, Google ha scoperto che era più intuitivo per gli utenti utilizzare il filtro per “Forum” piuttosto che per “Visualizzazioni”. Google ha inoltre affermato che le persone possono utilizzare questo filtro per concentrarsi sui risultati di centinaia di forum sul Web.

Le visualizzazioni non scompaiono mai. “Altri tipi di contenuti come brevi video e contenuti generati dagli utenti, che erano precedentemente inclusi in Views, rimarranno accessibili per query correlate come caroselli, raccolte ed elenchi di pagine Web tradizionali nella pagina dei risultati di ricerca”, ha detto un portavoce di Google noi.

Ecco un esempio di questa casella prospettica, ma esistono diverse varianti:

Perché ci interessa? La modifica del nome da “Prospettive” a “Forum” dovrebbe chiarire agli utenti cosa aspettarsi quando filtrano questi risultati di ricerca. Gli utenti che desiderano vedere i risultati nei forum ora non saranno confusi quando filtrano specificamente per forum.

Se gestisci un forum o scrivi molto su Reddit o altri forum, potrebbe piacerti questa funzionalità per trovare contenuti all'interno di questi tipi di siti Web.