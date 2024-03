3 report di Google Search Console per diagnosticare i cali di traffico

Mentre Google continua a lanciare massicci aggiornamenti, potresti voler diagnosticare un calo del traffico organico. Un ottimo strumento con cui iniziare da qui (soprattutto se fai parte del gruppo NeverGA4 o se i tuoi report GA4 non vengono aggiunti) è Google Search Console.

Google ha rilasciato Guida sorprendentemente utile Loro sull'argomento con alcuni buoni approcci di alto livello a questa diagnosi.

La guida approfondisce alcuni dei report più semplici di Search Console per diagnosticare i rifiuti:

Confronti basati sulla storia.

Tipi di ricerca (web, immagini, video, notizie).

Andamento medio delle posizioni.

Rapporti di pagina.

Menzionano l'analisi dei dati sulle tendenze per vedere se il calo del traffico è dovuto alla diminuzione della domanda e non è specifico per il tuo sito.

In questo articolo esamineremo alcuni report aggiuntivi di Search Console che potrebbero non essere così ovvi da poterli sfruttare per diagnosticare i problemi di traffico.

1. Segmentazione dei dispositivi

Le etichette e la posizione in cui viene visualizzato l'elenco possono cambiare notevolmente da dispositivo mobile a desktop.

Negli ultimi anni Google è diventato più aggressivo con le sue funzionalità di ricerca e gli annunci (anche per ricerche di marca) sui dispositivi mobili e i risultati effettivi combinati con le dimensioni dello schermo mobile potrebbero comportare cambiamenti come più annunci, nuove funzionalità SERP e/o leggere fluttuazioni. Al fine di ridurre sensibilmente il traffico.

Ad esempio, ecco il risultato sul desktop per “Miglior telescopio”. Above the fold, vediamo i risultati e i filtri supportati:

Mentre scorri, vedrai:

Due elenchi di membri.

La sezione chiede anche alle persone.

Discussioni e forum (due thread Reddit e un forum specializzato).

Altro elenco dei membri.

“Guida all'acquisto” (una funzione di ricerca simile di cui anche le persone chiedono).

elenco Reddit.

Se eri classificato al 4° posto prima che alcuni di questi nuovi elementi fossero inseriti, potresti comunque classificarti al 4° posto negli elenchi organici ma hai una possibilità molto piccola di apparire sul desktop.

Il risultato della ricerca mobile qui è peggiore se hai un ranking organico. Su mobile, per la stessa query, vediamo:

Risultati degli acquisti.

Due annunci.

Elenco dei membri.

Anche la gente lo chiede.

Ottimo elenco Reddit.

Altro elenco dei membri.

Discussioni e forum.

Astronomy Magazine è al secondo posto nei risultati di ricerca su desktop e al terzo su dispositivi mobili. Questo terzo elenco è sotto tutti gli elementi che ho menzionato sopra. Se stanno diagnosticando un traffico basso, comprendere le diverse classifiche sui diversi dispositivi e il modo in cui i risultati cambiano sia su dispositivi mobili che su desktop potrebbe essere la chiave per capire perché il traffico è basso.

Per accedere ai dati specifici del dispositivo, puoi iniziare scorrendo verso il basso Prestazioni > Risultati della ricerca > Hardware In GSC, quindi stratificare in base al confronto basato sulla data.

Questo può darti una rapida idea di dove il traffico è significativamente ridotto.

(Nello screenshot qui sopra, ho usato a Estensione Chrome gratuita Per aggiungere percentuali per avere un quadro più rapido di dove hai perso più traffico).

In questo caso, il calo è distribuito più o meno equamente, ma in caso contrario, posso aggiungere un filtro per il tipo di dispositivo che ha perso la maggior parte del traffico totale e ha registrato il calo maggiore:

Da lì, puoi esaminare i rapporti Pagine e Query per vedere dove si trovano i maggiori cali in termini di clic (e la corrispondente variazione della posizione media) per Pagine e query:

Ottieni la ricerca quotidiana di newsletter su cui fanno affidamento gli esperti di marketing. READ WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di rispondere ai messaggi con più emoji

2. Aspetto della ricerca

IL Aspetto della ricerca Il rapporto può anche aiutarti a capire se determinate funzionalità di ricerca ti costano clic e impressioni:

Ricorda che non tutti i cali di traffico derivano da un aggiornamento dell'algoritmo standard o da un'azione manuale.

Potresti perdere terreno a causa del layout SERP o le tue inserzioni potrebbero apparire in modo diverso all'interno di alcune funzionalità SERP.

Puoi anche monitorare gli snippet in primo piano nelle tue parole chiave organiche utilizzando strumenti di terze parti.

3. Statistiche di scansione

IL Statistiche di scansione Il rapporto è leggermente nascosto nell'interfaccia di Search Console (sotto Impostazioni), motivo per cui è probabilmente sottoutilizzato:

Tuttavia, una volta trovato effettivamente il rapporto, è possibile approfondire alcuni aspetti diversi.

Nello specifico puoi guardare:

errori.

URL reindirizzati.

URL sottoposti a scansione per sottodominio (se applicabile/sito a livello di dominio).

Viene eseguita la scansione di URL specifici.

Il rapporto fornisce anche dati sulle tendenze per vedere quando potrebbero esserci aumenti in queste aree per identificare problemi specifici come un gruppo di collegamenti o reindirizzamenti interrotti, un aumento del budget di scansione assegnato a uno specifico insieme di pagine o sottodomini o una diminuzione significativa negli URL che… È stata eseguita la scansione, il che potrebbe indicare un problema tecnico con il tuo sito.

Per i siti più grandi, i dati e l'analisi dei file di log possono essere più utili di questo rapporto, ma per molti siti il ​​rapporto Statistiche di scansione di Search Console può essere una risorsa gratuita molto utile per diagnosticare i problemi di scansione.

Approfondimento: perché i log del server sono importanti per la SEO