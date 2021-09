Europa/Italia – economia, terra di missione

Roma (Agenzia Fides) – In occasione del ventennale dell’attentato terroristico alle Twin Towers di New York, padre Giulio Albanese, missionario e giornalista Comboni interverrà sul tema dell’economia civile nel webinar “Economia, la Terra è importante”, promosso dal Coordinamento Europeo delle Missioni Pubbliche Comboni. L’incontro, che fa parte del progetto “Francis Economy”, sarà trasmesso in diretta sabato 11 settembre 2021 dalle 10:00 alle 13:00 sul canale YouTube dei Missionari di San Daniele di Comboni. La registrazione dell’incontro sarà disponibile in seguito sullo stesso canale.

Come indicato nel memorandum all’Agenzia Fides, sulla base di un’analisi geopolitica del continente europeo, padre Albanese svelerà i meccanismi del sistema bancario parallelo, tra i principali colpevoli del crescente impenetrabile divario tra Nord e Sud del mondo. , aggravato dalla pandemia di Covid-19. Riflette poi sul tema della solidarietà, intesa come corresponsabilità di cittadini, credenti e non credenti, nella lotta all’esclusione sociale e nell’assunzione di responsabilità per la “casa comune” dell’umanità. Il messaggio principale del webinar è quello di fare appello alla cittadinanza, e in particolare alle Missioni Laiche Missionarie Comboniane, affinché si prendano cura dei comuni insieme alle amministrazioni locali. Per padre Albanese: “E’ chiaro che il mondo missionario dovrebbe occupare la terra, consacrando anche nell’Aerobagus l’economia. Abbiamo bisogno di persone dedite e laiche che sappiano studiare nuove strategie, secondo gli auspici. Storico Vertice dei Giovani Economisti in Assisi nel 2020”. Da qui la proposta di un modello innovativo che includa la società civile, il “social business”, con la creazione di imprese con uno scopo sociale progettate e gestite come vere imprese, ma con l’imperativo del beneficio sociale piuttosto che della massimizzazione del profitto. (SL) (Agenzia Fides 8/9/2021)





