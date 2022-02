Concludono gli applausi alla settimana della moda milanese sullo sfondo dei rumori delle scarpe

Le sfilate donna Autunno/Inverno 2022-2023 si concludono lunedì a Milano dopo una settimana della moda un po’ surreale, segnata dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel secondo giorno di presentazioni.

Per sei giorni i big della moda italiana, da Versace a Fendi passando per Bottega Veneta e Gucci e Dolce & Gabbana, hanno potuto finalmente tornare agli scontri diretti, messi sotto vetro dalla pandemia di Covid-19, ma questa volta qui sotto i venti pigri, provenienti dall’Europa orientale.

Giovedì sera, il primo giorno dei combattimenti, l’atmosfera a Moschino è stata meno esaltante, le modelle si sono susseguite in passerella in abiti sontuosi con accessori come candelieri, piumini o addirittura paralumi in testa.

Di velluto e pizzo mischiati a ricami sofisticati, oro e tulle, l’ensemble firmato dallo stilista Jeremy Scott è finito in apoteosi quando, appena caduto dalla luna, è venuto a salutare la folla in una tuta spaziale rossa.

– Spalle XXL –

Il sabato da Dolce & Gabbana, l’attrice americana Sharon Stone era in prima fila per godersi le tonalità del triangolo rovesciato dovute alle ampie spalline direttamente dagli anni 80. I cappotti sono oversize e super comodi, incorporando il corpo in un bozzolo dall’aspetto futuristico.

Lo stilista americano Jeremy Scott ha aggiunto un tocco di era spaziale quando si è esibito per Moschino, a Milano, in Italia, il 24 febbraio 2022 (AFP/Archives – Miguel Medina)

Su uno sfondo che ricorda un fantasioso stile Metaverse, giacche nere finemente sartoriali davano accenni di indumento intimo e abiti con spalle scoperte irradiano tonalità luminose. Come bonus, delle tuniche trasparenti e un abito a corsetto di pizzo nero.

Domenica, DSquared2 ha intrapreso un viaggio per collegare il mondo con “pace e amore”, secondo la cartella stampa dello show.

I toni sono decisamente autunnali, ruggine e senape, sovrapposti al tartan scozzese e decorati con cappelli e poncho, a metà strada tra Woodstock Festival e raduno del campo andino.

Sotto la tendenza “più grande, migliore”, sono emerse borse sportive trapuntate per top model in tessuto sintetico, abbinate a scarpe potenziate con steroidi “fatte per camminare agevolmente su terreni sconosciuti”.

– artigianato italiano –

Sabato suonano altre campane per le collezioni di Alberto Calleri di Missoni, il re della maglieria, e per l’attesissimo debutto di Matthew Blasi come direttore creativo di Bottega Veneta, l’italiana Hermès.

Giorgio Armani ha aggiunto il suo tocco durante una sfilata di moda a Milano, in Italia, il 27 febbraio 2022 (AFP – Miguel Medina)

Il francese ha aggiornato il famoso “intreccio” del marchio, dandogli un movimento dinamico senza allontanarsi troppo da questo stile in pelle intrecciata con un’impronta letterale.

“Quiet Force”: Così Matteo Blasi ha descritto l’ethos della sua collezione, con pezzi squisiti come queste scarpe a sette sport con tacco scolpito ricavate dallo stesso pezzo di pelle e senza strati, o jeans in nabuk stampato.

Venerdì a Missoni, Alberto Caliri ha svelato una straordinaria collezione moderna, un delicato equilibrio tra eleganza e relax milanesi.

Il famoso motivo a zigzag del marchio in nero, grigio e crema si ripete su cappotti lunghi e stretti, con un tocco di gioia di vivere nelle fodere lime o arancio.

Un cappotto tie-dye arancione, senape, beige e blu notte con righe verticali ricoperte di paillettes che cattura tutti gli sguardi.

Le maglie, incise nel DNA del brand, sono ricche di texture e profondità, mentre i mini dress aderenti e stampati in lurex sono lucidi e luminosi.